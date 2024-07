Eigene Schuld? Amira Pocher verursachte einen Autounfall

Amira Pocher (31) hat viele Talente, allerdings kam sie beim Autofahren vor Kurzem an ihre Grenzen. In ihrem Podcast "Liebes Leben" berichtet sie ihrem Bruder Hima Aly von dem kleinen Unglück. "Ich hatte einen Autounfall", gibt die Moderatorin zu. Auf dem Weg nach Hause habe sie sich über eine Frau geärgert, die bei Rot auf die Straße trat. Daraufhin habe sie ihre Fensterscheibe heruntergefahren und ein ernstes Wörtchen mit der Dame gesprochen. Nach dieser hitzigen Konfrontation sei sie dem vor ihr stehenden Auto von hinten aufgefahren: "Das hat ordentlich geknallt!"

Zum Glück sei niemand zu Schaden gekommen. Amiras größter Albtraum wäre es, bei einem Autounfall ein Kind zu verletzen. "Ich könnte nicht mehr weiterleben", glaubt die Podcasterin. Durch den kleinen Crash habe ihr neues Auto nun eine Delle. Laut Hima ist das allerdings nicht die erste Macke, denn seine Schwester war davor schon einmal mit einem Garagentor zusammengestoßen. Das hätte damals ein Gärtner halb geöffnet gelassen, ohne dass die zweifache Mutter davon gewusst hatte.

Deutlich besser als im Straßenverkehr läuft es in Amiras Liebesleben. Nach ihrer Trennung von Oliver Pocher (46) war die Unternehmerin angeblich mit Christian Düren (34) zusammengekommen. Anfang des Monats hatten die beiden auf der Berliner Fashion Week ihr Pärchendebüt gefeiert. Der Sportkommentator hatte sich in einem schicken Anzug an der Seite seiner Liebsten präsentiert, während die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin in einem eleganten Zweiteiler erschienen war.

Amira Pocher, Moderatorin

Amira Pocher und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

