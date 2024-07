Nach Evakuierung: Matt Damon zeigt sich verliebt im Urlaub!

Schauspieler Matt Damon (53) gönnt sich aktuell eine wohlverdiente, sonnige Auszeit in Griechenland. Auf Mykonos genießen er, seine Frau Luciana Barroso (47) und die vier gemeinsamen Kinder gerade ihren idyllischen Sommerurlaub. Nachdem es für die Familie erst kürzlich einen Schreckmoment gegeben hatte, weil sie wegen einer Bombendrohung auf der Insel evakuiert werden mussten, wurde das Traumpaar nun turtelnd am Strand gesichtet. Am Montag wirkten die beiden nach dem Zwischenfall völlig sorglos und glücklich. Auf neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, konnten die zwei Verliebten wortwörtlich kaum die Finger voneinander lassen.

Der "Bourne"-Star umarmte auf den Schnappschüssen die 47-Jährige, während beide gemeinsam im Meer ein erfrischendes Bad nahmen. Seine Liebste entschied sich den Bildern nach für einen schlichten, schwarzen Bikini und setzte damit ihre Kurven perfekt in Szene. Vor der Sonne und neugierigen Blicken schützte sie sich mit einer dunklen Kappe sowie ihrer lässigen Sonnenbrille. Ihr berühmter Partner passte modetechnisch perfekt zu ihr, da er sich in schwarzen Badeshorts und ebenfalls in Cap und Sonnenbrille präsentierte. Für das Dreamteam ist der griechische Sommertrip mittlerweile eine richtige Tradition geworden, da sie jedes Jahr auf der malerischen Insel mit ihrer Familie dem Alltag entfliehen.

Die ehemalige Barkeeperin lernte Matt 2003 in Miami kennen. Die Hochzeit der beiden folgte dann im Jahr 2005 in einer privaten Zeremonie im Manhattan Marriage Bureau. Seitdem erlebte die glückliche Familie zahlreiche Highlights zusammen. So durfte sich ihre gemeinsame Tochter Isabella erst vor wenigen Wochen über ihren erfolgreichen Schulabschluss freuen. Auf Fotos, welche Page Six veröffentlichte, sieht man die stolzen Eltern besonders modebewusst auf der Abschlussfeier ihres Nachwuchses.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Kevin Winter Matt Damon und Luciana Barroso bei der "Suburbicon"-Premiere 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon mit seiner Ehefrau Luciana im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Urlaubsfotos von Matt und Luciana? Ich finde sie total niedlich! Ich finde, dass sie etwas gestellt wirken... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de