Schmerzhaft: Melody Haase leidet unter chronischer Krankheit

Melody Haase (30) öffnet sich ihren Fans im Netz. Die erste Hälfte des Jahres sei für die Reality-TV-Bekanntheit nicht besonders gut gelaufen: Grund dafür waren gesundheitliche Probleme. "Ich war andauernd in der Notaufnahme und wurde schlussendlich mit einer Krankheit diagnostiziert, die einfach unnormal wehtut. Das ist alles, was sie macht. Wie dumm", berichtet Melody auf Instagram. Die Krankheit, unter der sie leidet, heißt Trigeminusneuralgie – eine chronische Schmerzerkrankung, die die Nerven in ihrem Gesicht betrifft. Durch die richtigen Medikamente sei die Sängerin jedoch derzeit schmerzfrei. Dennoch appelliert sie an ihre Fans: "Seid dankbar für eure Gesundheit!"

Sie zitiert einen Artikel, der Trigeminusneuralgie zu den "stärksten für den Menschen vorstellbaren Schmerzen" zählt. Bedingt durch die schweren Schmerzen leiden viele Betroffene unter Depressionen. Nun stehe Melody jedoch vor der Entscheidung, ob sie für den Rest ihres Lebens auf Medikamente angewiesen sein oder die Krankheit operativ behandeln lassen möchte. "Das ist einfach eine Hirn-OP und ich bin ein großer, großer Angsthase", gesteht sie. Für einen Weg entschieden hat sich die einstige Reality Backpackers-Teilnehmerin bislang wohl noch nicht.

Noch eine weitere Sache könnte dazu beigetragen haben, dass das Jahr 2024 für Melody bis dato zu wünschen übrig ließ – nach wenigen Monaten beendete sie ihre Beziehung mit Money Boy (43). Im Netz deutete die Beauty eine Krise bereits mit einem Video an, in dem sie auf die Frage "Warum hast du überhaupt ein Meme gedatet?" mit dem viralen Sound "Weil es ikonisch ist und ich es liebe, ikonischen Scheiß zu machen" reagierte. Dazu schrieb sie: "Ich würde mich schämen, aber ich bin Realitystar – Schamgrenzen kennen wir nicht."

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Melody Haase bei der Dr. Sindsen Fashion Show im Februar 2024

Instagram / melodyraabbit Money Boy und Melody Haase

