"Teil von mir fehlt": Holly Combs trauert um Shannen Doherty

Holly Marie Combs (50) trauert um Shannen Doherty (✝53). Auf Instagram teilt sie eine Fotoreihe, die die beiden Freundinnen im Laufe der Jahre zeigt. Unter dem Beitrag findet sie rührende Worte für ihre einstige "Charmed"-Kollegin. "Meine bessere Hälfte seit 31 Jahren. Ich habe eine Leere in der Brust und kann nicht mehr atmen. Ein Teil von mir fehlt, obwohl ich genau weiß, was du jetzt zu mir sagen würdest. Ich weiß genau, was du mir sagen würdest, was ich jetzt tun soll. Ich weiß, dass dein unsterblicher Geist in mir und meinen Kindern weiterleben wird, die du wie deine eigenen Kinder geliebt hast", schreibt die Pretty Little Liars-Darstellerin und fügt hinzu: "Du warst und wirst für immer meine Schwester sein. Ich liebe dich."

Holly nennt ihre verstorbene Freundin des Weiteren noch "erbitterte Kämpferin bis zum Ende", "treuer Beschützer" und "beste Freundin". In den Kommentaren fühlt die Netzgemeinschaft mit ihr. "Ich sende euch so viel Liebe. Möge ihr Andenken immer ein Segen für dich und deine Familie sein", schreibt ein mitfühlender User. Ein anderer Nutzer findet ebenfalls rührende Worte: "Es tut mir so schrecklich leid für deinen Verlust, Holly. Ich weiß, wie viel Shannen dir bedeutet hat und wie stark eure Freundschaft war."

Shannen erlag am vergangenen Wochenende ihrem Krebsleiden. 2015 hatte die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit die Diagnose Brustkrebs öffentlich gemacht. Seither unterzog sie sich diversen Behandlungen. Kurz vor ihrem Tod äußerte sie sich noch optimistisch in ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty": "Ich muss sagen, dass es auch etwas Positives gibt. Das Gute ist, dass sich die molekulare Struktur meiner Krebszellen vor Kurzem verändert hat, was bedeutet, dass ich viel mehr Therapien ausprobieren kann. Ich habe zum ersten Mal seit vielleicht ein paar Monaten wieder Hoffnung, weil es so viele weitere Möglichkeiten gibt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty und Holly Marie Combs, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, 2002

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Holly Marie und Shannen sich so nahestehen? Ja, na klar! Nein, das war mir neu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de