Endlich! Taylor Swift ist mit "The Eras"-Tour in Deutschland

Es ist so weit – Taylor Swift (34) ist mit ihrer "The Eras"-Tour in Deutschland! Schon heute findet die erste von drei Nächten in Gelsenkirchen statt und rund 70.000 Fans werden ihr Idol hautnah in der VELTINS-Arena erleben können. Und währenddessen wird es die Musikerin wohl sehr luxuriös haben: Wie Bild berichtet, wohnt sie die nächsten Tage im Fünf-Sterne-Hotel Breidenbacher Hof in Düsseldorf, wo eine Nacht um die 30.000 Euro kostet.

Nach ihren Auftritten in Gelsenkirchen – oder "Swiftkirchen", wie Fans die Stadt getauft haben – geht es für die Popsängerin weiter nach Hamburg, wo sie am 23. und 24. Juli im Volksparkstadion auf der Bühne stehen wird. Und auch in München wird die "You Belong With Me"-Interpretin auftreten: Am 27. und 28. Juli spielt sie ihre dreistündige Show im Olympiastadion. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen – werden Swifties einen Blick auf Taylors Freund Travis Kelce (34) erhaschen können?

Der Kansas-City-Chiefs-Spieler begleitete die 34-Jährige nämlich schon des Öfteren zu ihren Konzerten. In London hatte er sogar seinen eigenen Auftritt auf der Bühne. Während Taylor ihren Song "I Can Do It With A Broken Heart" sang, tanzte Travis zusammen mit den anderen Performern in einem Bühnenoutfit eine Choreografie inklusive Hebefigur! Ob die deutschen Fans dies ebenfalls erleben dürfen oder sich der Footballspieler überhaupt hier befindet, ist nicht bekannt. Ein wenig Zeit hätte er aber – das Trainingscamp seiner Mannschaft startet nämlich erst am 21. Juli.

Getty Images Taylor Swift in Amsterdam

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

