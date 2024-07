Es geht endlich los: Jasi_xx3s Geburt wird heute eingeleitet

In wenigen Stunden ist es so weit: Jasi_xx3 (21) kann endlich ihr Baby in den Armen halten! Die Influencerin erwartet aktuell ihr drittes Kind. Doch das kleine Mädchen ließ lange auf sich warten – sie ist schon rund zwei Wochen über dem errechneten Entbindungstermin. Deshalb wird die Geburt nun eingeleitet. "Heute ist es so weit", schreibt die baldige Dreifachmama in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie einen Screenshot ihres Kalenders, auf dem neben der Einleitung für den heutigen Tag noch etwas anderes ganz Besonderes steht: der Geburtstag ihres Partners Mou! Sollte ihr gemeinsames Töchterchen heute schon kommen, wäre das wohl das beste Geburtstagsgeschenk für den stolzen Papa.

Die Ärzte haben der 21-Jährigen schon am vergangenen Wochenende empfohlen, die Geburt einzuleiten. Doch sie entschied sich dagegen. "Ich habe aber noch mal mit dem Frauenarzt geredet – da mit dem Baby so weit ja auch alles gut war, habe ich gesagt, ich möchte gerne noch warten", erklärte sie im Netz. Dass die Schwangerschaft jetzt zu Ende geht, dürfte sie nun aber sehr erleichtern, denn gerade die letzten Wochen waren für Jasmin sehr anstrengend: "Ich muss ehrlich sagen, ich merke langsam, wie das sowohl innerlich als auch körperlich belastend wird."

Jasi bekommt bereits ihr drittes Kind. Im Alter von 17 Jahren hatte sie mit ihrem damaligen Partner ihre erste Tochter Eleyna auf der Welt begrüßt. Von dem Kindsvater trennte sie sich jedoch. Seit mehr als zwei Jahren ist sie nun glücklich mit Mou liiert. Im vergangenen Jahr bekamen sie ein weiteres Mädchen, das Miriya heißt. Auch Jasis dritter Nachwuchs wird ein Mädchen – welchen Namen sie sich für sie ausgesucht hat, hat sie bisher aber noch nicht verraten.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Internetbekanntheit

Instagram / jasi_xx3 Infleuncerin Jasi_xx3 und ihr Partner Mou

