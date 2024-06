Wegen Ozzys Gesundheit: Sharon Osbourne sagt Auftritt ab

Müssen sich die Fans Sorgen um Ozzy Osbourne (75) machen? Schon seit Langem ist der Musiker gesundheitlich angeschlagen – unter anderem ist er an Parkinson erkrankt. Nun muss seine Frau Sharon (71) deshalb einen Festival-Auftritt absagen. "Bedauerlicherweise muss die Familie Osbourne unseren bevorstehenden Auftritt bei der Mad-Monster-Party in Phoenix absagen, da Ozzy zurzeit nicht reisen kann", erklärt die Britin in einem Video auf X, gibt aber keine näheren Details zum Gesundheitszustand ihres Mannes preis. Auch verrät sie nicht, warum der Heavy-Metal-Star nicht reisen kann. Doch dass sie bei dem Event nicht da sind, tue ihr schrecklich leid: "Wir möchten uns bei euch allen für eure ständige Unterstützung für Ozzy bedanken. Es bedeutet ihm so viel, ihr habt keine Ahnung. [...] Ich entschuldige mich bei den Leuten, die wir im Stich gelassen haben, von ganzem Herzen.

Wie genau es um Ozzy steht, ist nicht klar. Allerdings wirkt es so, als ob sich auch Sharon große Sorgen um ihren Ehemann macht. Bei der Premiere von "The Bikeriders" vor wenigen Tagen wurde die 71-Jährige von Hello! gefragt, wie es dem Sänger geht. Eine genaue Antwort wollte sie aber auch zu dem Zeitpunkt nicht geben. Sie schüttelte nur den Kopf und entgegnete mit trauriger Miene: "Es tut mir so leid."

Neben seiner Parkinson-Erkrankung hat der 75-Jährige auch einen Tumor an der Wirbelsäule. Deshalb unterzog er sich kürzlich einer Stammzellenbehandlung. "Ich fühle mich damit nicht so toll, aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht machen würde", schilderte Ozzy in der Radiosendung "Ozzy Speaks". Es sei schmerzhaft, doch er tue alles, um wieder fit zu werden: "Ich würde gerne einen verdammten Auftritt überstehen, ohne umzufallen." Auch ins Fitnessstudio geht der Black-Sabbath-Frontmann regelmäßig.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne, 2017

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

