So zelebrieren die Royals Königin Camillas 77. Geburtstag

Königin Camilla feiert heute ihren 77. Geburtstag! Anlässlich ihres großen Tages wird die Ehefrau von König Charles (75) wohl ein paar erlebnisreiche Stunden zelebrieren. Paul Burrell (66), der ehemalige Butler von Queen Elizabeth (✝96), vermutet laut Express, dass Camilla und ihr Gatte zuerst gemeinsam im Ritz, einem der "Lieblingslokale" des Geburtstagskindes, speisen werden. "Vielleicht werden sie wieder ins Ritz gehen, denn das war ein Meilenstein, als sie das erste Mal zusammen ausgingen", erklärt Paul. Im Anschluss könnte es eine private Party im Clarence House oder in Birkhall geben.

Doch damit noch nicht genug: Charles wird seine Liebste wohl nicht nur mit tollen Unternehmungen überraschen. Paul vermutet, dass Camilla von ihrem Gatten zudem noch ein kostbares Schmuckstück geschenkt bekommen wird. Im Großen und Ganzen sorgt der britische Regent dafür, dass sich der Tag heute voll und ganz um seine Royal-Lady dreht. "Er ist sehr verwöhnend, der König und wird dafür sorgen, dass alle Aufmerksamkeit auf Camilla gerichtet ist. Er erinnert sie gerne daran, dass sie Königin (77) ist", erklärt der frühere Diener und fügt hinzu: "Er erinnert sie gerne daran, dass dies ein Geschenk von ihm für ihre jahrelangen Dienste für ihn ist, und dies ist seine Belohnung für sie."

Auch dem früheren Royal-Butler Grant Harrold ist in Erinnerung geblieben, wie gerne Charles seiner Frau mit Schmuck oder mit etwas für ihre Gärten eine Freude bereitet. Grant ist im Interview mit OK! der Meinung, dass diese Art der Geschenke beweise, wie bodenständig und normal das Königspaar sei. "Das ist die Sache, sie sind so normal – und ich sage immer wieder, dass sie dem Namen nach und von Natur aus königlich sind und alles, was sie tun, aber hinter verschlossenen Türen sind sie genau wie du und ich."

Camilla hat ihren großen Tag allerdings nicht ganz für sich allein. Neben dem 77. Geburtstag der Königsgemahlin feierten die Briten heute die Eröffnung des Parlaments, bei der Charles eine Rede hielt. Seiner Liebsten wurde dafür zu ihrem diesjährigen Ehrentag eine ganz besondere Ehre zuteil: Zu der Eröffnungszeremonie wurde sie mit kostbaren Juwelen eingekleidet und durfte die Krone tragen. Durch den Zusammenfall der Ereignisse ist Camilla das Tragen des Diamantdiadems gestattet – würde heute allein ihr Geburtstag gefeiert, wäre das nicht der Fall.

