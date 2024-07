Lisa Kudrow teilt süße Erinnerung an Sohn Julians Kindheit

Für gewöhnlich hält Lisa Kudrow (60) ihr Privatleben und somit auch ihre Familie aus der Öffentlichkeit heraus. Während ihres Gastauftritts bei "Jimmy Kimmel Live!" überrascht die Friends-Darstellerin nun mit einer ganz besonderen Erinnerung an die Kindertage ihres heute 26-jährigen Sohnes Julian. "Mein Sohn war fünf und sah mich in der Küche weinen. Er fragte, warum, und mein Mann sagte ihm, es sei, weil 'Friends' zu Ende gegangen sei", plaudert sie aus und fügt hinzu: "Julian sagte mit seiner unschuldigen Weisheit: 'Aber du kannst deine Freunde sehen, du kannst sie einfach anrufen.'"

Lisa stellt klar, dass Julian den Namen der Show damals noch nicht gekannt habe. Bis heute habe ihr Sohn die weltbekannte Sitcom nicht gesehen. Er sei als kleiner Junge lediglich dabei gewesen, wenn seine Mutter die Sendung gemeinsam mit ihrer Freundin und Co-Darstellerin Jennifer Aniston (55) angesehen habe. "Wenn wir zu Hause waren und die Serie sahen, war da Jennifer und Julian sagte immer 'Mama' zu ihr, weil er den Unterschied nicht erkennen konnte", erinnerte sich die 60-Jährige einst in Rob Lowes (60) Podcast "Literally!". Er sei sogar auf Jennifers Schoß geklettert, worauf Lisa scherzhaft mit folgenden Worten reagiert habe: "Du magst sie lieber, das ist in Ordnung, das tun viele Leute. Sie ist reizend."

Karrieretechnisch scheint Julian ganz nach seiner Mama zu kommen. Im Jahr 2021 absolvierte er erfolgreich seinen Bachelor in Filmkunst sowie Film- und Fernsehproduktion an der University of Southern California. Lisa teilte anlässlich dieses Meilensteins ein Bild von sich selbst und Julian in seiner Absolventenrobe auf Instagram und betitelte es mit folgenden Zeilen: "Glücklich, stolz, glücklich. Und ein paar Tränen. Von mir, nicht von ihm."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow, Michael Stern und Sohn Julian, 2003

Anzeige Anzeige

Instagram / lisakudrow Lisa Kudrow und ihr Sohn Julian, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Julian die Serie "Friends" nie gesehen hat? Ja, seine Mutter im Fernsehen zu sehen, ist sicher befremdlich. Nein, das hätte ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de