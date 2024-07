Neue Brüste? Das plant schwangere Laura Müller auf OnlyFans

Laura Müller (23) überraschte ihre Fans kürzlich mit einer süßen Neuigkeit: Die Liebste von Michael Wendler (52) erwartet erneut Nachwuchs! Doch ihre anderen Umstände halten sie nicht von der Arbeit ab. "Natürlich werde ich für euch auch in den nächsten Wochen neue heiße Fotostrecken veröffentlichen", versichert sie ihren Followern in einer Ankündigung auf OnlyFans. Auf der Erotikplattform postet die Beauty regelmäßig sexy Schnappschüsse – mit und ohne Reizwäsche. Doch Laura hat noch eine weitere frohe Botschaft zu verkünden: "Die besondere Ankündigung ist jedoch meine Brustvergrößerung, welche ich in wenigen Monaten plane." Vermutlich wird sie sich also nach der Geburt ihres Sprösslings fix unters Messer legen.

Anfang der Woche machten Laura und Michael die zweite Schwangerschaft öffentlich. "Es ist ein absolutes Wunschbaby, genau wie Rome", schwärmt Laura in ihrer Instagram-Story. Sie betont: "Wir sind überglücklich, noch mal Eltern zu werden und die ganze Reise noch mal erleben zu dürfen. Wir sind einfach sehr, sehr happy." Erst im Sommer des vergangenen Jahres kam Lauras erster Sohn Rome Aston zur Welt. Michael hat aus seiner Ehe mit Claudia Norberg (53) bereits eine Tochter – Adeline (22) lebt mit den Wendlers in den Vereinigten Staaten.

Dass OnlyFans wirklich ihre Leidenschaft ist, machte Laura vor wenigen Monaten deutlich: Die Zweifach-Mama in spe brachte ihre erste eigene Single raus. In dem Song "SUPERSTAR" besingt sie ihre steile Karriere und rekelt sich in Unterwäsche in einem Sportwagen. Jede Menge Geld dürfte sie auf der Erotikplattform in jedem Fall verdienen – während ihrer letzten Schwangerschaft schätzte ein Marketingexperte ihre Einkünfte mit den sexy Fotos ein. "In der heißen Phase bis zur Geburt sind 50.000 Euro pro Monat realistisch", vermutete dieser gegenüber RTL.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

