Neue Freundin? Mauricio Umansky knutscht mit fremder Frau

Ist Mauricio Umansky (54) etwa wieder in festen Händen? Touristen erwischen den Immobilienmakler jetzt knutschend mit einer unbekannten blonden Frau an einem Flughafen in Griechenland. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, stehen Mauricio und seine Begleitung eng umschlungen voreinander, während sie sich einen zärtlichen Kuss auf die Lippen geben. Ihre Umgebung scheinen die beiden dabei komplett auszublenden. Laut dem Magazin soll die unbekannte Dame mindestens 20 Jahre jünger als der Unternehmer sein. Genauere Details zu Mauricios potenzieller neuer Freundin sind bisher jedoch nicht bekannt.

Im vergangenen September hatten Mauricio und seine Frau Kyle Richards (55) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. "Wir sind derzeit getrennt, [...] und wir versuchen, diese Dinge für uns selbst privat zu regeln", hatte er damals gegenüber TMZ erklärt. Kurz nach den Trennungs-News wurde dem 54-Jährigen eine Liebelei mit seiner Dancing with the Stars-Tanzpartnerin Emma Slater (35) nachgesagt. Die beiden wurden mehrfach ziemlich vertraut miteinander in der Öffentlichkeit gesichtet. Öffentlich bestätigt hatte das Tanz-Duo seine angebliche Romanze jedoch nie.

Trotz dessen, dass seine Ehe mit Kyle scheiterte, blickt Mauricio positiv auf die gemeinsame Zeit zurück. "Ich würde [meine Ehe] für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Sie war die beste. Sie war unglaublich. Sie war ein Erfolg. Und jetzt ist es an der Zeit, etwas anderes zu tun, und wir werden sehen, was die Zukunft bringt", schwärmte er in einem Interview mit USA Today.

Instagram / mumansky18 Mauricio Umansky mit seiner "Dancing with the Stars"-Partnerin Emma Slater

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im Oktober 2018

