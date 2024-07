Prinzessin Beatrice und Edoardo feiern vierten Hochzeitstag!

Prinzessin Beatrice (35) und ihr Liebster Edoardo Mapelli Mozzi (40) haben einen Grund zum Feiern – das Liebespaar beschloss genau heute vor vier Jahren, den Bund der Ehe einzugehen! Am 17. Juli 2020 sagten die britische Royal und ihr Partner Ja zueinander, und das inmitten der Covid-Pandemie. Davon ließen sich Beatrice und Edoardo allerdings nicht die Laune vermiesen. An der Zeremonie in Windsor nahmen weniger als 20 Gäste teil, darunter allerdings natürlich Queen Elizabeth (✝96) und auch Brautmutter Sarah Ferguson (64), wie Hello! berichtet.

Im vergangenen Jahr, zum dritten Hochzeitstag, widmete Edoardo seiner Liebsten rührende Worte auf Instagram. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den wir geteilt haben, jede Herausforderung, die wir gemeistert haben, und jeden Traum, den wir gemeinsam verfolgt haben", schrieb der Immobilienunternehmer zu einer Reihe verschiedener Bilder. Darauf zu sehen waren unter anderem ein riesiger Blumenstrauß, die Hand seiner Frau Beatrice sowie ein Schnappschuss seiner Gattin. Hochzeitsglückwünsche via Social Media blieben dieses Jahr allerdings aus.

Das Familienglück machte nur ein Jahr später Sienna (2) perfekt – das kleine Mädchen und erste Kind von Beatrice erblickte im September 2021 das Licht der Welt. Für Edoardo ist es bereits Kind Nummer zwei, denn der 40-Jährige ist bereits stolzer Vater eines Sohnes namens Christopher oder auch liebevoll Wolfie genannt. Die kleine Familie lebt aktuell im Südwesten Englands, genauer gesagt in den Cotswolds. Medienberichten zufolge sollen die vier in einem umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro teuren Anwesen mit Pool und Tennisplatz leben.

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Getty Images Princess Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi

