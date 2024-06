Erster Trailer draußen: So spannend wird "A Family Affair"

Am 28. Juni erscheint "A Family Affair" auf Netflix. In dem Film spielt Joey King (24) die Rolle der Zara – eine junge Frau, die als Assistentin für den Filmstar Chris Cole (Zac Efron, 36) arbeitet. Ausgerechnet dieser lässt sich auf eine romantische Beziehung mit ihrer Mutter (Nicole Kidman, 56) ein. Auf YouTube ist nun der offizielle Trailer zur romantischen Komödie draußen – und der sieht wirklich vielversprechend aus!

"Das ist der Wahnsinn, richtig?", fragt sich Zara gleich zu Beginn des Trailers. In der darauffolgenden Szene ist zu sehen, wie sie Chris und ihre Mutter bei einem intimen Moment erwischt. Zara schreit beim Anblick des Kusses – als sie versucht, der Situation zu entfliehen, knallt sie versehentlich gegen den Türrahmen. Was sie von dem Techtelmechtel ihrer Mutter und ihres Bosses hält, verdeutlicht ein in dem Trailer gezeigtes Telefonat: "Er wird sie verletzen und ich werde ihn töten müssen."

Erst vor wenigen Wochen geriet Joey im Interview mit Numéro ins Schwärmen, als es um ihre Zusammenarbeit mit ihren Co-Stars Zac und Nicole für das jüngste Filmprojekt ging. "Was ich schon über den Film sagen kann, ist, dass Nicole und Zac unglaublich lustig sind", versichert die Schauspielerin und macht deutlich: "Ich kann mich so glücklich schätzen, Zeit mit ihnen verbracht zu haben."

Netflix / Tina Rowden Nicole Kidman, Joey King und Zac Efron in "A Family Affair"

Netflix / Tina Rowden Joey King und Zac Efron in "A Family Affair"

