Seltene Bilder: Liv Tyler genießt Zeit mit ihren Kindern

Liv Tyler (47) hält ihre Kinder eher vom Rampenlicht fern. Deswegen ist es umso schöner, dass ihr Sohn Milo und seine kleine Schwester Lula Rose einen kleinen Überraschungsauftritt auf ihrem Instagram-Account hinlegen. Da teilt die Herr der Ringe-Bekanntheit nämlich einen Schnappschuss ihrer beiden Kids im Wald, den man im Hintergrund sieht. Milo trägt die kleine Lula auf seinen Schultern, während er fröhlich lacht. Der Wind fährt ihr durch die langen braunen Locken. Die Bilder kommentiert die dreifache Mama wortlos – sie fügt nur zwei pinke Herz- und ein Hand-Emoji hinzu, das ebenfalls ein Herz formt.

Milo und Lula sind der älteste und jüngste Nachwuchs der Leinwandschönheit. Söhnchen Sailor, der das Mittelglied bildet, ist auf den Fotos nicht zu finden. Trotzdem freuen sich die Fans der Schauspielerin über den familiären Einblick in Livs privates Leben. "Die kleine Lula sieht genauso wie ihre Mama aus. Bezaubernd", behauptet ein Fan, während ein anderer in die Kommentare schreibt: "Die Zeit vergeht so schnell! Genieß die Zeit mit deinen lieben Kindern. Die Verbindung der beiden ist wirklich wunderschön, Liv." Auch der Papa von Lula taucht unter dem Beitrag auf, allerdings hinterlässt er nur drei rote Herz-Emojis.

Lula und Sailor entstanden während Livs Beziehung mit Dave Gardner, die allerdings nach sieben Jahren im März 2021 in die Brüche ging. Die zweifachen Eltern waren sogar verlobt gewesen, doch wie ein Insider gegenüber The Sun enthüllte, hatten sie sich im Laufe der Zeit "auseinanderentwickelt". Trotzdem sei es ihnen superwichtig, auch weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen und ihre Kinder gemeinsam zu erziehen. Milos Papa ist der Musiker Royston Langdon (52), mit dem die Schauspielerin von 2003 bis 2008 verheiratet gewesen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / misslivalittle Milo und Lula Rose, Kinder von Liv Tyler

Anzeige Anzeige

MEGA Liv Tyler und Dave Gardner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Liv nur so selten Fotos ihrer Kinder im Netz teilt? Ich finde das sehr verantwortungsbewusst! Ich finde das ein wenig übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de