Geheime Liebe am Set! Als Joaquin Phoenix (44) und Liv Tyler (42) 1997 für den US-Film "Die Abbotts – Wenn Hass die Liebe tötet" gemeinsam vor der Kamera standen, sollten sie ein Liebespaar mimen. Was damals niemand merkte: Dabei verliebten sich die beiden Hollywood-Stars auch real ineinander! Obwohl zu Beginn des Streifens der von Joaquin dargestellte Douglas Holt zunächst nur Augen für Eleanor Abbott hat, die damals von Jennifer Connelly (48) gespielt wurde, entwickelt er im Verlauf der Handlung immer mehr Gefühle für die von Liv dargestellte Pamela Abbott – und das nicht nur vor der Kamera. Joaquin und Liv verheimlichten jedoch vor dem gesamten Team, dass sie auch nach Drehschluss ein Paar waren!

"Ich verliebte mich in Joaquin, als ich ihn zum ersten Mal sah", gestand die Tochter von Aerosmith-Sänger Steven Tyler (71) in einem Interview mit The Morning Call, ebenfalls in 1997. Sie könne sich noch genau daran erinnern, wie der Co-Star in der Maske saß und zur Maskenbildnerin sagte, dass er so einer Frau wie Liv nie den Hof machen würde. Doch das sei nur ein Trick gewesen, um die Team-Kollegen auf eine falsche Fährte zu locken. Liv schildert die folgende Kennenlernphase: "Ich habe mich weder bedroht noch ängstlich gefühlt, mich mit ihm während unserer Arbeit zu beschäftigen."

Doch die Liebe sollte nicht ewig halten: 1998 trennte sich das Hollywood-Paar. Dabei schworen sie sich jedoch, weiterhin befreundet zu bleiben. Das bewiesen sie, indem sie für gemeinsame Projekte zusammenarbeiteten. Bei einer Benefizveranstaltung im Jahr 2015, die der "Joker"-Darsteller und seine Schwestern initiierten, war auch das Model mit von der Partie. Dort schwärmte die heute 42-Jährige über ihren Ex: "Wir waren so jung, als wir zusammen waren, zwischen 18 und 21 Jahre. Er war meine erste Liebe. Also ist er ein großer Teil von mir – und sogar für meinen Sinn für Humor verantwortlich." Seit 2014 ist Liv mit dem Spielervermittler Dave Gardner glücklich liiert. Die aktuelle Herzdame von Joaquin ist seit 2016 seine Schauspielkollegin Rooney Mara (34).

