High-School-Abschluss: So groß ist der Sohn von Liv Tyler!

Wo ist nur die Zeit geblieben? Die Schauspielerin Liv Tyler (46) ist vor allem für ihre Rolle der Arwen in der beliebten Der Herr der Ringe-Filmreihe bekannt. Privat hat sie sich mit ihren Kindern Milo (18), Sailor Gene und Lula Rose den Traum vom Familienglück erfüllt. Nun gewährt die Leinwandschönheit einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Ihr ältester Sohn Milo hat seinen Abschluss von der High School gefeiert – und wie die Fotos zeigen, ist er mittlerweile deutlich größer als seine berühmte Mama!

Auf Instagram teilt die Schauspielerin private Schnappschüsse von der Abschlussfeier ihres Sohnes. Unter ein Foto, das die stolze Mutter neben dem großgewachsenen Milo und dessen Schwester Lula Rose zeigt, schreibt Liv: "Milo, der Absolvent!" Auf weiteren Fotos von dem wichtigen Tag ist der junge Mann unter anderem auf der Bühne stehend zu sehen, wie er sein Abschlusszeugnis entgegennimmt. Dazu schreibt seine Mutter: "Das ist passiert. Was für eine Reise! So, so, so stolz auf dich, Milo."

Während Liv mit ihre, Privatleben rundum zufrieden zu sein scheint, hat ihr Vater Steven Tyler (75) in den vergangenen Monaten mit Negativschlagzeilen von sich reden gemacht. Dem Musiker wird vorgeworfen, eine Minderjährige sexuell genötigt und zu einer Abtreibung gezwungen zu haben. Bislang weist der 75-Jährige alle Anschuldigungen von sich.

Liv Tylers Sohn Milo bei seiner Abschlussfeier 2023

Die Kinder von Liv Tyler, Milo und Lula Rose

Steven Tyler und Liv Tyler im September 2019

