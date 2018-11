Steht schon bald der nächste Nachwuchs ins Haus? US-Schauspielerin Liv Tyler (41) ist Mutter von insgesamt drei Kindern. Im Dezember 2004 brachte sie ihren ersten Spross zur Welt. Der mittlerweile 13-jährige Milo William hat mit dem britischen Musiker Royston Langdon (46) jedoch einen anderen Papa als seine zwei Geschwister. Sie stammen von Livs aktuellem Partner David Gardner. Nachdem Sailor Gene (3) und Lula Rose (2) am 11. Februar 2015 und am 10. Juli 2016 das Licht der Welt erblickt haben, stehen jetzt alle Zeichen auf eine erneute Schwangerschaft. Bekommt Liv also tatsächlich schon bald das dritte Kind innerhalb von vier Jahren?

Nachdem sich Liv bereits bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und ihrem Liebsten Jack Brooksbank (32) in einem kaschierenden Kostüm gezeigt hatte, gibt es jetzt weitere Indizien dafür, dass die Beauty ein süßes Geheimnis unter ihrem Herzen hütet. Paparazzi-Aufnahmen von Liv zeigen die 41-Jährige erneut in verdächtig weiter Kleidung. Gleichzeitig wirkt das Gesicht des Models etwas fülliger als sonst.

Falls Liv also wirklich schwanger sein sollte, wird sie die Botschaft bestimmt schon bald mit der ganzen Welt teilen. Als sie sich die vergangenen Male in anderen Umständen befand, verkündete sie ihr Glück schließlich überschwänglich auf Instagram.

Instagram/misslivalittle Liv Tyler mit ihren Kindern Lula Rose und Sailor Gene

Getty Images David Gardner und Liv Tyler bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Splash News Liv Tyler in London 2018

