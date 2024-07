Thomas Gottschalk verrät: Macht ihn sein Reichtum glücklich?

Thomas Gottschalk (74) ist wohl einer der erfolgreichsten Moderatoren der deutschen Fernsehwelt – aber was verdient so jemand eigentlich? In seinem Podcast "Die Supernasen" mit Co-Moderator Mike Krüger (72) spricht der Blondschopf nun über seinen finanziellen Reichtum. Zwar nennt er keine genaue Summe, verrät allerdings: "Ich werde finanziell im Allgemeinen überschätzt." Für Thomas ist das kein Grund, Trübsal zu blasen, denn die Wetten, dass..?-Bekanntheit hat eine wichtige Sache in seinem Leben festgestellt: "Ich habe gemerkt, dass Kohle nicht glücklich macht."

Thomas sei diese Erkenntnis im Laufe der Jahre durch neue Erfahrungen bewusst geworden. Im weiteren Gespräch kommt das Duo auf die berühmt-berüchtigte Forbes-Liste zu sprechen, die die reichsten Menschen der Welt platziert. Mike finde diese Rangliste "verhältnismäßig merkwürdig", denn die Leute, die in dieser Liste stehen, müssen anschließend wohl ein Leben mit Bodyguards an ihrer Seite führen. "Nun trifft es uns beide nicht so. Wir stehen in diesen Listen nicht. Und das ist auch gut so", meint der Comedian im gleichen Atemzug.

Sein Glück hat Thomas offensichtlich auch ganz woanders gefunden – in seiner Partnerin Karina Mroß! Erst Ende Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass der TV-Star sich mit seiner besseren Hälfte verlobt hat. "Bevor ich es aus Versehen ausplaudere oder bevor sich die Falschen damit wichtig machen, verkünde ich es selbst: Ja, ich habe mich verlobt", verriet er gegenüber Bild. Beinahe wäre die Verlobung allerdings ins Wasser gefallen: Denn während der 74-Jährige den Kniefall probte, fiel ihm auf, dass das Wichtigste fehlt: Der Verlobungsring. "Ich hatte ihn im Hotelsafe vergessen", berichtete er. Für Thomas' kreativen Kopf kein Problem, er bastelte sich einfach ein Provisorium aus Bonbonpapier. Gereicht hat es allemal, denn Karina hat Ja gesagt.

Anzeige Anzeige

RTL / Roman Babirad Thomas Gottschalk und Mike Krüger

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Thomas finanziell häufig überschätzt wird? Ja, ich habe mir das schon häufiger gedacht. Nee, ich glaube ihm das auch nicht wirklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de