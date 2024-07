Tim Kühnel zieht vorübergehend in Reality-WG seiner Ex ein!

Im Mai gründete Yasin Mohamed (33) gemeinsam mit vier Damen aus der Influencer- und Reality-TV-Welt eine WG. Wie das alltägliche Leben des TV-Machos mit Melina Hoch, Sara Arslan, Fabia Bengs und Celina Weisner (25) abläuft, ist auf vorerst unbegrenzte Zeit täglich im Format "La Familia – House of Reality" bei RTL zu sehen. Da Yasin für drei Wochen nicht in der WG in München sein kann, suchten die Mädels nach einem würdigen Ersatz. Sie starteten einen Aufruf an ihre gesamte Community – alle durften sich bei der Show bewerben! Nun ist die Entscheidung gefallen und der neue Mann im Haus ist alles andere als ein Unbekannter. Es handelt sich dabei um keinen Geringeren als Melinas Ex-Freund Tim Kühnel, mit dem sie kürzlich noch bei der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel zu sehen war.

Nach Tims Bewerbungsvideo waren vor allem Sara und Fabia sofort begeistert. Da er schon Erfahrung im Entertainmentbereich habe, sei er die optimale Vertretung für Yasin. Doch was sagen Melina und ihr neuer Freund Max Bornmann zu der neuen Wohnsituation? Das klären die Mitbewohnerinnen natürlich vor ihrer finalen Auswahl mit dem frisch verliebten Paar ab. "Für uns ist das fein", sagt Melina und auch Max segnet die Situation mit einem kurzen "Ja" ab. Auch Tim äußert sich in einem Reel auf dem offiziellen La-Familia-Kanal auf Instagram zu den neuesten Ereignissen. Vor seinem Einzug sei ihm eine Sache besonders wichtig gewesen: "Sie [Melina] muss damit fein sein, dass ich hier einziehe." Auch über ihre neue Beziehung zu Max sei er von Beginn an informiert gewesen. "Das war für mich nie so ein Ding", stellt er klar und ergänzt: "Ich gönne ihnen das zu hundert Prozent und freue mich voll für die beiden."

Anfang Juli machten Melina und Max ihre Beziehung mit einem süßen Clip auf der Social-Media-Plattform offiziell. Darin sind einige Momentaufnahmen des einstigen Make Love, Fake Love-Teilnehmers und seiner Liebsten zu sehen. Ob im Urlaub, beim Austauschen von Zärtlichkeiten oder beim gemeinsamen Herumalbern – die beiden scheinen bis über beide Ohren ineinander verliebt zu sein.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Fabia Bengs, Celina Weisner, Yasin Mohamed, Melina Hoch und Sara Arslan

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die neue Mitbewohnerkonstellation für Konflikte sorgen wird? Nein, ich denke, sie haben die Fronten geklärt. Ja, da ist Streit auf jeden Fall vorprogrammiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de