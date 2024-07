"Wie ein guter Wein": Sharna schwärmt von Brian Austin Green

Sharna Burgess (39) ist Brian Austin Greens (51) größter Fan. Seit genau einem Jahr sind die Profitänzerin und der Schauspieler verlobt – an seinem 50. Geburtstag stellte Brian die große Frage. Zu seinem 51. Geburtstag schwärmt Sharna nun von ihrem Liebsten im Netz. "Ich bin so dankbar, dass ich das Leben mit dir teilen darf", schreibt die Dancing with the Stars-Bekanntheit auf Instagram und fügt hinzu: "Wir, unser Stamm, unsere Abenteuer in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft... das ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe." Dazu postet sie ein Foto des Geburtstagskindes. Sharna freut sich: "Happy Birthday, Baby, wie ein guter Wein wirst du immer besser!"

Von dem Heiratsantrag ihres Auserwählten berichtete Sharna bereits ausführlich im "Old-ish"-Podcast. Der Ex von Megan Fox (38) involvierte sogar seine Kids! "Die Kinder kommen mit ihm herein. Noah hält Zane, und Journey hält diese kleine rote Cartier-Schachtel. Und sie kommen alle rein und stellen sich neben Brian, und er nimmt die Schachtel von Journey und sagt: 'Würdest du den Rest deines Lebens mit uns verbringen?'", erinnert sich die Australierin und führt weiter aus: "Natürlich habe ich Ja gesagt und mir den Ring an den Finger gesteckt und sie alle umarmt, und es war einfach die perfekte, schönste Einheit, denn es waren wir, unsere Einheit, unser Stamm."

2022 bekamen Sharna und Brian den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Söhnchen Zane Walker (2). Brians Söhne Noah Shannon, Bodhi Ransom und Journey River stammen aus seiner Ehe mit Megan, sein ältester Sohn Kassius Lijah aus seiner vorherigen Beziehung. Was weiteren Familienzuwachs anbetrifft, ist Sharna nicht abgeneigt – jedoch hat sie eine Sorge. "Brian macht Jungs... Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Mädchen bekommen könnten", gab sie gegenüber Us Weekly zu bedenken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess

Anzeige Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und ihr Sohn Zane, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Sharnas Liebeserklärung an Brian? Total süß! Mir wäre das too much... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de