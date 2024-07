David Beckham präsentiert seinen trainierten Body im Urlaub!

David Beckham (49) urlaubt gerade mit seiner Familie auf einer Megajacht vor Sardinien. Dass der ehemalige Fußballer auch mit fast 50 Jahren noch auf seinen Körper achtet, beweisen nun Fotos von dort, die Daily Mail vorliegen. Auf den Bildern steigt der Sportler die Leiter auf das untere Deck hinab, um danach Jetski zu fahren. Dabei trägt er nur eine gelbe Badehose, sodass seine stählernen Bauchmuskeln in Szene gesetzt werden. Auch die vielen Tattoos von Victoria Beckhams (50) braun gebranntem Ehemann sind gut zu erkennen.

Das Spice Girl scheint die italienische Sonne weniger zu genießen als ihr Liebster. Auf einem Paparazzi-Foto der Zeitung steht die Sportfanatikerin im Schatten und trainiert ihre Arme mit einer Kurzhantel. Dabei schützt sie sich mit einer Kappe vor der UV-Strahlung. Doch der 49-Jährige scheint die Unternehmerin auch zu einer gemeinsamen Aktivität überzeugen zu können. Ein Schnappschuss zeigt das Pärchen bei einer gemeinsamen Spritztour mit einem Jetski.

Den luxuriösen Urlaub der Beckhams kann das jüngste Mitglied der Familie erstmals als Teenager genießen. Harper Seven Beckham ist vor einer Woche 13 Jahre alt geworden. Ihre Eltern widmeten der Nachwuchsgärtnerin zu diesem Anlass rührende Worte auf Instagram. "Du bist zu einer freundlichen, großzügigen und schönen jungen Dame mit dem erstaunlichsten Herzen und dem erstaunlichsten Lächeln herangewachsen, das wir alle so sehr lieben. Harper Seven, du bist meine Welt", verkündete ihr Papa. Mama Victoria postete ein Video, in dem ihr Sprössling wild tanzt. "Das hat sie von ihrer Mami!", schrieb die Unternehmerin dazu.

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2023

Getty Images Victoria Beckham mit Tochter Harper und Ehemann David, April 2021

