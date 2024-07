Für einen Sketch: Ryan Gosling erhält erste Emmy-Nominierung

Ryan Gosling (43) konnte sich in seiner Karriere schon über viele Auszeichnungen freuen. Nun ist der Hollywoodstar zum ersten Mal für einen Emmy nominiert. Wie die Television Academy auf X verkündet, darf der Kanadier auf einen Preis in der Kategorie "Bester Gastdarsteller in einer Comedyserie" hoffen. Der Hollywoodstar ist für einen Auftritt bei "Saturday Night Live" nominiert, wo er gemeinsam mit Mikey Day das Filmduo Beavis und Butt-Head spielte. Neben ihm stehen Jon Bernthal (47), Matthew Broderick (62), Christopher Lloyd (85), Bob Odenkirk (61) und Will Poulter (31) für den beliebten Fernsehpreis zur Auswahl.

Die Fans reagieren auf Ryans Nominierung sehr unterschiedlich. Auf dem Kurznachrichtendienst schwärmt ein User: "Toll! Er war so gut bei SNL. Ich musste jedes Mal lachen." Andere finden, dass der Ryan-Gosling-Hype seit Barbie überhandgenommen habe. "Ja, der Sketch war lustig. Aber er hat ständig gelacht und konnte nicht in der Rolle bleiben, von daher weiß ich nicht, ob er einen Emmy verdient hat", kommentiert ein Kritiker.

Zu Gast bei "Saturday Night Live" performte Ryan auch ein Cover von Taylor Swifts (34) "All Too Well". Er sang den Song damals als eine Widmung an seine Filmrolle, Ken. Voller Emotionen trällerte er: "Wenn ich sage, es geht mir gut, weißt du, dass ich lüge. Denn ich war nur Ken, jetzt bin ich nur noch Ryan." Später kam seine "The Fall Guy"-Kollegin Emily Blunt (41) dazu und stieg mit ein paar Zeilen über ihre Zeit als "Oppenheimer"-Darstellerin in die Nummer ein.

Getty Images Ryan Gosling bei den Oscars 2024

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt bei der Premiere von "The Fall Guy" in Paris

