Kourtneys Sohn Reign Disick zeigt Fotografen Mittelfinger!

Da hat wohl jemand genug von dem Blitzlichtgewitter. Reign Disick (9) ist der jüngste Sohn von Kourtney Kardashian (45) und ihrem Ex Scott (41). Für den Promi-Sprössling ist es also nichts Neues, in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihm das gefällt – wie er jetzt auch deutlich macht! Wie Fotos zeigen, die Page Six vorliegen, besuchte er zusammen mit seinem Papa, seiner Schwester Penelope und seiner Cousine North West (11) das Restaurant Nobu. Und als sie den Heimweg antraten, hob er ganz einfach mal beide Hände und zeigte den Paparazzi beide Mittelfinger!

Trotz seines jungen Alters scheint dies nicht ungewöhnlich für ihn zu sein, denn Reign zeigte den Fotografen schon öfter den Mittelfinger – auch 2019, als er gerade einmal vier Jahre alt war. Genauso tat er es auf der Geburtstagsfeier von Robert Kardashians (37) Tochter Dream (7). Dort galt seine Geste laut dem Medium jedoch etwas anderem: Er schaffte es nicht, die Piñata kaputtzumachen und war dementsprechend sauer auf die mit Süßigkeiten befüllte Figur.

In der Kardashian-Familie gibt es aber noch jemanden, der den Paparazzi gerne zeigt, was er von ihnen hält. Kim Kardashians (43) Sohn Saint West (8) zeigte auf Fotos nämlich auch schon das ein oder andere Mal den Finger. Zudem machte er erst kürzlich lautstark deutlich, dass ihm die ständige Aufmerksamkeit auf die Nerven geht. "Hört auf, Fotos von meiner Mutter zu machen! Es ist mir egal, ob das euer Job ist", soll er den Fotografen zugerufen haben, wie Mirror berichtete.

ActionPress Reign Disick, Kourtney Kardashian und Penelope Disick

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kim Kardashian und ihr Sohn Saint

