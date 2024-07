Nach Hirntumor: Isabella Strahan gibt ein Gesundheitsupdate

Isabella Strahan ist wohl auf dem Weg der Besserung. Bei der Tochter des Footballstars Michael Strahan (52) wurde ein Hirntumor gefunden – seither schlägt sie sich mit verschiedenen Behandlungen und OPs herum. Im vergangenen Monat gab sie jedoch begeistert bekannt, die Chemotherapie endlich hinter sich gebracht zu haben. Nun meldet sie sich mit einem weiteren Update: Als letzter Schritt wurde ihr auch der Chemotherapie-Port entfernt. "Alles weg. Aber das Einzige, was sehr weh tut, ist die Stelle, an der der Port war. Es tut weh zu lachen oder sich zu bewegen", schildert die Social-Media-Bekanntheit in einem Video auf YouTube. Dennoch zeigt sie sich sehr glücklich über diesen tollen Schritt in Richtung Normalität.

Bereits im Frühjahr hatte Isabella Grund zur Freude – ihre Chemotherapie fiel nämlich kürzer aus als gedacht. "Das sind Freudentränen. Mein Arzt hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass ich nur noch zwei Runden Chemo machen muss, ich bin so glücklich", schwärmte sie unter Tränen in einem weiteren Video. So könne sie versuchen, den Sommer noch ein wenig zu genießen, bevor es für sie im August bereits zurück in die Schule geht. Sie jubelte: "Ich habe es geschafft. Heute ist ein toller Tag!"

Im Oktober des vergangenen Jahres war Isabella erstmals aufgefallen, dass mit ihrer Gesundheit etwas nicht stimmen könnte – sie hatte plötzlich unter Kopfschmerzen und Übelkeit gelitten und schließlich sogar Blut erbrochen. Ein Arzt hatte ihr schließlich die Schockdiagnose Krebs gestellt. Seither war der Alltag der YouTuberin von ihrer Therapie bestimmt gewesen, im März hatte sie sich zudem einer Hirn-OP unterzogen.

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, Tochter von Michael Strahan

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Isabella ihre Reise mit ihrer Krankheit so offen im Netz teilt? Ich finde das sehr mutig! Ich finde nicht, dass das ins Internet gehört... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de