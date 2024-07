Nach Sohn Lucky: Lottie Tomlinson erwartet Baby Nummer zwei!

Lottie Tomlinson (25) teilt eine süße Neuigkeit mit ihren Fans: Die Influencerin erwartet erneut Nachwuchs! Auf Instagram teilt sie nun ein süßes Video, in dem ihr Babybauch unschwer zu erkennen ist. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Lewis Burton (32) und ihrem Söhnchen Lucky steht die Schwester von Louis Tomlinson (32) bei Sonnenuntergang am Strand und liebkost ihre wachsende Kugel. "Unsere kleine Familie wächst, wir sind so aufgeregt und gesegnet, dass im Januar 2025 ein weiteres wunderschönes Baby zu uns kommt", verkündet sie stolz und fügt hinzu: "Wir sind so glücklich. Ich kann es kaum erwarten, euch alles über meine bisherige Reise zu erzählen."

Ihre Bewunderer im Netz sind ganz aus dem Häuschen im Angesicht der Baby-News. "Oh mein Gott, ich möchte weinen. Glückwunsch", freut sich ein User. Ein anderer schreibt: "Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wunderbare Neuigkeiten!" Ein weiterer Fan hatte wohl schon eine gewisse Vorahnung und schreibt nur kurz und knapp: "Ich wusste es!"

2020 waren die ersten Gerüchte aufgetaucht, dass zwischen Lottie und Lewis etwas laufen könnte. Im August 2022 war dann Sohnemann Lucky zur Welt gekommen und hatte aus den beiden eine kleine Familie gemacht. Ende des vergangenen Jahres gab die Content-Creatorin schließlich im Netz bekannt, dass ihr Liebster um ihre Hand angehalten hat. Ein Termin für die Hochzeit ist bislang nicht bekannt.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Juli 2024

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und Lewis Burton

