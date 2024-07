Ryan Reynolds verzichtete für "Deadpool" auf seine Bezahlung

Dass Ryan Reynolds (47) mit seinem Superhelden-Franchise mal solche Erfolge feiern würde, war nicht von Anfang an klar. In einem aktuellen Interview mit The New York Times erinnert sich der vierfache Vater an die Umstände, unter denen der erste Teil von Deadpool produziert wurde, zurück: "Ich habe sogar darauf verzichtet, für den Film bezahlt zu werden, nur um ihn auf die Leinwand zu bringen." Es sei nämlich eigentlich nicht genug Budget da gewesen, um seine Co-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick zu bezahlen: "Also habe ich das bisschen Gehalt, das mir noch blieb, genommen und sie dafür bezahlt, mit mir am Set zu sein."

"Kein Teil von mir dachte, als 'Deadpool' endlich grünes Licht bekam, dass dies ein Erfolg werden würde", erzählt der 47-Jährige weiter. Die aufwendige Produktion entsprach damals in keinster Weise der einer üblichen Comic-Verfilmung. Im Nachhinein sei es "eine Lektion in zweierlei Hinsicht" für den Filmproduzenten: "Ich denke, einer der größten Feinde der Kreativität ist zu viel Zeit und Geld und dieser Film hatte weder Zeit noch Geld." Ryan sei "so sehr in jedes kleinste Detail des Films vertieft" gewesen. "Die Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Je mehr Beschränkungen man einem kreativen Prozess auferlegt, desto mehr denkt man über den Tellerrand hinaus", scheint sich der Ehemann von Blake Lively (36) sicher.

Das Zuschauererlebnis steht für den "Selbst ist die Braut"-Darsteller wohl schon immer im Vordergrund – das hat sich auch Jahre später noch nicht geändert. Aktuell feiert er mit dem neuen Streifen "Deadpool & Wolverine" Mega-Erfolge. Die Bestätigung, dass sein Actionfilm generationsübergreifend gut ankommt, holte er sich direkt bei seiner eigenen Familie. Trotz der Altersfreigabe ab 17 Jahren gestand er gegenüber The New York Times, den Film seiner Tochter gezeigt zu haben: "Meine neunjährige Tochter hat sich den Film mit mir und meiner Mutter, die Ende 70 ist, angesehen. […] Beide haben sich kaputt gelacht, sie haben die Emotionen gefühlt, von denen ich am meisten gehofft habe, dass die Menschen sie empfinden würden."

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Carlos Alvarez/Getty Images Ryan Reynolds beim "Deadpool 2"-Photocall

