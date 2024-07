So süße Zeilen richtet Eduardo an seine Prinzessin Beatrice!

Gestern feierten Prinzessin Beatrice (35) und Edoardo Mapelli Mozzi (40) ihren vierten Hochzeitstag. Der Immobilienunternehmer lässt es sich anlässlich dessen nicht nehmen, seiner Partnerin ein paar süße Worte auf Instagram zu widmen. "Alles Gute zum vierten Hochzeitstag, meine Liebste. Jeder Tag ist so besonders mit dir. Ich liebe dich so sehr", schwärmt er unter seinem Post. Und das Besondere dabei ist: Edoardo teilt gleichzeitig bisher unveröffentlichte Fotos der beiden!

Die Aufnahmen zeigen das Paar zu ihrer Hochzeit inmitten einer Waldkulisse, wie sie einen liebevollen Kuss austauschen, sowie die Kapelle, in der ihr besonderer Tag stattfand: die Royal Chapel of All Saints in Windsor. Dass der 40-Jährige seinen Followern im Netz Einblicke in sein Privatleben gibt, passiert eher selten – genauer gesagt nur zu besonderen Anlässen. Sein Profil besteht nämlich sonst eher aus Beiträgen, die beruflicher Natur sind.

Zuletzt veröffentlichte Edoardo Anfang des Jahres Bilder von sich und Beatrice. Zu Neujahr postete er Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen das Paar total happy wirkte: Die beiden kuschelten und strahlten bis über beide Ohren. Mit ihren Silvesterschnappschüssen bewiesen die beiden also mal wieder, dass sie ein absolutes Traumpaar sind. "Heute ist die erste leere Seite eines Buches mit 365 Seiten. Schreib ein gutes", schreibt der zweifache Papa zu seinem Beitrag.

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei ihrer Hochzeit im Juli 2020

Instagram / edomapellimozzi Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice an Silvester

