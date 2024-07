Trotz Angst: Knossi unterzog sich schwerer Zahn-Operation!

Seit Jahren quält sich Knossi (38) mit unsäglichen Zahnschmerzen. Wie der Internetstar in einem Twitch-Stream vor einigen Monaten erklärte, leidet er unter starker Parodontitis. Grund dafür sei sein jahrelanger Zigarettenkonsum. Um wieder schmerzfrei durchs Leben zu gehen, stand nun eine große Zahn-OP an. Auf Instagram ließ er seine Follower an der Operation teilhaben. In seiner Story postete er zunächst ein Foto aus dem Auto, auf dem Weg zu dem Eingriff. "Habe Angst", schrieb er unter das Selfie, auf dem er tapfer in die Kamera blickt.

Doch den schweren Weg musste der Streamer zum Glück nicht alleine antreten: An seiner Seite war seine Verlobte Lia Mitrou. In ihrer Story postete sie ebenfalls ein gemeinsames Bild vor dem Eingriff und schrieb darunter: "Mein Spatz hat seine große Zahn-OP heute." Danach wagte er sich in das Behandlungszimmer, in welchem dem Internetstar schließlich mehrere Zähne gezogen und Implantate in den Kiefer eingesetzt wurden. Dieses Prozedere scheint er gut überstanden zu haben, denn nach der OP meldete er sich direkt erneut bei seinen Followern: "Ich bin wieder zu Hause. Geschwollen. Aber jetzt sind alle Zähne weg hinten. Ich ruhe mich nun aus."

Nun kann sich Knossi endlich wieder wichtigeren Themen widmen, wie beispielsweise der Zukunftsplanung mit seiner Herzensdame Lia. Seit 2020 sind die beiden ein Paar – und seit Kurzem sind sie sogar verlobt. Vor wenigen Wochen stellte der Streamer seiner Freundin am Strand bei Kerzenschein die Frage aller Fragen. Damit wollen sie sich jetzt wohl endlich offiziell trauen – denn die beiden haben sich schon einmal das Jawort gegeben. Bei der Vermählung in Las Vegas handelte es sich jedoch um keine rechtsgültige Hochzeit, wie der Streamer damals auf Instagram verriet: "Kleine Spaßhochzeit ohne Papiere. Frau happy!"

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou im Juli 2023 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Knossis Offenheit über seine Zahnprobleme? Ich finde das total mutig von ihm! Vielleicht kann er damit andere ermutigen. Ich finde, das gehört nicht ins Netz... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de