Im Kerzenschein: So hielt Knossi um die Hand seiner Lia an

Vor wenigen Tagen überraschte Knossi (37) seine Fans mit einer erfreulichen Nachricht: Seine Liebste Lia Mitrou hat Ja gesagt – vorerst allerdings nur zum Hochzeitsantrag. Aber was hat sich der Twitch-Streamer ausgedacht, um seiner nun Verlobten die Frage aller Fragen zu stellen? Der Internet-Star hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, das diese Frage klären sollte. Auf dem Clip ist ein üppig gedeckter Tisch am Sandstrand der Malediven zu sehen. Drumherum rankt sich ein Graben in Herzform, der mit einer Lichterkette ausgeleuchtet wurde. Im Hintergrund flackern Fackeln in einem warmen Orangeton. Aufmerksamen Fans dürfte aufgefallen sein, dass der Familienurlaub auf den Malediven bereits ein paar Monate her ist und die beiden ihr Glück vorerst nur für sich alleine genießen wollten, bevor sie ihre Verlobung auf Social Media teilen.

Knossis Fans sind von dem romantischen Video ganz angetan. Sie hauen fleißig in die Tasten und beglückwünschen das frisch verlobte Paar. "Ob wir geweint haben?", "Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Darauf haben wir gewartet und wir freuen uns mit euch" und "Ich freue mich so für euch! Ihr seid ein tolles Team. Herzlichen Glückwunsch", lauten nur drei von unzähligen Kommentaren. Und auch die Promis lassen es sich nicht nehmen, dem YouTuber und seiner Verlobten zu gratulieren. "Du hast doch nicht umsonst alle Folgen #NurdieLiebezählt geschaut. Ich hätte es nicht besser machen können. Alles Gute euch beiden, ihr seid ein tolles Paar", wünscht beispielsweise Moderator Kai Pflaume (57). Aber auch Stars wie Paola Maria (30), Sarah Engels (31) und Stefano Zarrella (33) gratulieren Knossi und Lia zur Verlobung.

Knossi, der mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla heißt, und seine Lia gehen bereits seit rund vier Jahren gemeinsam durchs Leben und gaben sich schon einmal das Jawort in Las Vegas – ohne richtige Papiere. Eine offizielle Trauung soll nun folgen! Die Beauty hat sogar schon mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen, wie ihr Liebster im RTL-Interview verriet: "Die Frau ist da schon mit sämtlichen Leuten im Austausch – von Sarah Engels bis... Was weiß ich, mit wem sie da alles spricht. Ich halte mich da raus."

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi und seine Partnerin Lia Mitrou,

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou im Juli 2023 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Hochzeitsantrag? Superschön! Das hat Knossi total gut ausgesucht. Na ja, ich hätte es mir anders gewünscht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de