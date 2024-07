Fäden gezogen: Antonia Hemmer zeigt Ergebnis von Augenlid-OP

Antonia Hemmer (24) ist superhappy! Vor einer Woche unterzog sich die Make Love, Fake Love-Bekanntheit einer Schönheitsoperation – sie ließ sich die Augenlider straffen. Nun ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Ihr behandelnder Arzt entfernt die Pflaster von ihren Augen und zieht die Fäden. Diesen Moment hält die Beauty in einem Video fest, das sie mit ihrer Community auf Instagram teilt. In dem Clip zieht der Mediziner fein säuberlich einen Faden aus dem Augenlid der Reality-TV-Bekanntheit, bevor sie das Ergebnis selbst stolz im Spiegel betrachten kann. Eine Person des medizinischen Fachpersonals verrät jedoch bereits, dass der Eingriff offenbar gelungen ist: "Jetzt schau dir an, wie schön deine Augen schon aussehen."

Im darauffolgenden Clip wendet sich Antonia dann persönlich an ihre Follower und verkündet freudestrahlend: "Freunde, das ist das fertige Ergebnis!" Zwar zeichnen sich noch einige Blutergüsse an ihren Augen ab, welche noch verheilen müssen, jedoch ist die 24-Jährige mehr als zufrieden mit dem OP-Ergebnis: "Nach einer Woche, dieses Ergebnis [...], meine Narbe verschwindet perfekt in meiner Lidfalte. Es ist so ein geiles Ergebnis geworden."

Antonia war vor der Operation unglücklich mit dem Aussehen ihrer Augenlider. "Ich sehe das tagtäglich und denke mir immer: 'Oh mein Gott, ich bin so jung und ich habe solche Probleme jetzt schon mit Schlupflidern'", gab die Blondine im Netz zu. Die überschüssige Haut an ihren Augenlidern hätte nicht nur heftige Selbstzweifel bei der 24-Jährigen ausgelöst, sondern hätte sie zusätzlich im Alltag eingeschränkt: "Ich könnte wirklich jedes Mal heulen, wenn ich in den Spiegel gucke. Das ist auch der Grund, warum ich mich nie schminke, um die Augen herum."

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juli 2024

privat Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

