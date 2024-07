Beauty-OP: Antonia Hemmer lässt sich die Augenlider straffen

Antonia Hemmer (24) lässt ihre Follower gerne an ihrem Alltag teilhaben. Auf Instagram teilt die Influencerin nun Einblicke in ihre bevorstehende Augenlidstraffung: "Ich habe extrem hängende Augenlider beziehungsweise hier einfach sehr viel überschüssige Haut, die sehr auf mein Auge drückt und einfach für mich nicht schön ist." Deswegen wolle Antonia Nägel mit Köpfen machen: "Ich habe mich echt lange mit dem Thema Lidstraffung beschäftigt und habe unfassbaren Respekt vor dem Eingriff, aber ich möchte es auf jeden Fall machen und ich werde es auch machen: tatsächlich schon am Freitag."

Die 24-Jährige leide sehr unter ihren hängenden Augenlidern: "Ich sehe das tagtäglich und denke mir immer: 'Oh mein Gott, ich bin so jung und ich habe solche Probleme jetzt schon mit Schlupflidern.'" Antonia schränke sich deswegen sogar ein. "Ich könnte wirklich jedes Mal heulen, wenn ich in den Spiegel gucke. Das ist auch der Grund, warum ich mich nie schminke, um die Augen herum", gibt sie offen zu.

Antonia ist nicht die einzige Promi-Dame, die sich in jüngster Vergangenheit die Augenlider straffen ließ. Unter anderem unterzog sich auch Gerda Lewis (31) der Beauty-OP. Sie ließ sich mit einem CO2-Fraxel-Laser behandeln – doch der Heilungsprozess verlief schleppend, weswegen die ehemalige Bachelorette einige Termine absagen musste. "Ich werde leider nicht auf der FIBO dieses Jahr sein. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so ein Ausmaß annimmt", erzählte sie im Netz und fügte hinzu: "Ich habe Videos von anderen angeschaut, wo der Heilungsprozess viel, viel schneller war und man einigermaßen vernünftig aussah. Aber die FIBO ist ja leider schon morgen und ich kann so einfach nicht auf die FIBO gehen."

privat Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis nach ihrer CO2-Fraxel-Laserbehandlung

