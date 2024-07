Fans spekulieren: Ist das Baby von Jasi_xx3 etwa schon da?

Ist Jasi_xx3 (21) womöglich mittlerweile dreifache Mama? Die Influencerin ist bereits Mutter zweier Kinder, doch das kleine Mädchen in ihrem Bauch hatte sich bisher Zeit gelassen. So lange, dass die Ärzte vor zwei Tagen entschieden, die Geburt einzuleiten. Doch seither ist es auf dem Social-Media-Account der 21-Jährigen still geworden. Ihre Fans sind sich deshalb sicher: Der Grund für ihre Abwesenheit ist ihr Nachwuchs! Unter ihrem letzten Beitrag auf Instagram schreibt ein User: "Ich glaube, die Kleine ist da." Und auch ein anderer Follower ist felsenfest davon überzeugt, dass die Blondine ihren Sprössling mittlerweile auf der Welt begrüßen durfte: "Man hört nichts. Ich vermute, sie hatte einen Kaiserschnitt."

Zuletzt meldete sich die junge Mutter vor zwei Tagen, kurz vor der Fahrt ins Krankenhaus, in den sozialen Medien zu Wort. "Heute ist es so weit", verkündete sie die geplante Einleitung der Geburt in ihrer Story. Neben der geplanten Entbindung stand an diesem Tag noch etwas anderes an, wie ein Blick auf ihren Kalender verrät: der Geburtstag ihres Freundes Mou! Vielleicht teilen der Kindesvater und das Baby ja sogar von nun an den gleichen Geburtstag.

Schon vor mehreren Tagen wurde der Influencerin von ihren Ärzten geraten, die Geburt einzuleiten. Trotz dessen entschied sich die Internetbekanntheit zunächst noch zu warten: "Ich habe aber noch mal mit dem Frauenarzt geredet – da mit dem Baby soweit ja auch alles gut war, habe ich gesagt, ich möchte gerne noch warten." Und das, obwohl sie zuvor immer wieder von den Strapazen der vergangenen Wochen berichtete: "Ich muss ehrlich sagen, ich merke langsam, wie das sowohl innerlich als auch körperlich belastend wird."

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Freund Mou

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

