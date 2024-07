Fürstin Charlène begeistert in einem feuerroten Jumpsuit!

Fürstin Charlène (46) zieht alle Blicke auf sich. Die Gemahlin von Fürst Albert II. (66) begleitet den monegassischen Monarchen zur Eröffnung der Ausstellung "Die olympische Flamme im Laufe der Zeit". Genauso rot wie die Flamme der berühmten Fackel ist dabei auch das Outfit der Südafrikanerin. Ein Video, das der Palast auf Instagram veröffentlicht, zeigt die frühere Schwimmerin in einem tiefroten Jumpsuit. Die Beine des Designerstücks sind weit ausgestellt und wehen wie lodernde Flammen um ihren Körper. Auf Charlènes Brust wird der Look noch von einem goldenen Schmuckstück vervollständigt.

Auch der monegassische Herrscher hat sich für den feierlichen Anlass herausgeputzt. In dem Clip trägt Albert ein schwarzes Jackett und eine graue Anzughose. Besondere Hingucker sind seine blau-graue Krawatte und ein Anstecker mit dem Wappen des Fürstentums, der an seinem Oberteil heftet. Mit diesem stylishen Auftritt begeistert das royale Paar seine Fans. "Die Dame in Rot sieht umwerfend aus. Charlène ist wirklich die schönste Prinzessin!", schwärmt ein Follower. In der Vergangenheit kämpfte die 46-Jährige mit ihrer Gesundheit, weshalb ein User schreibt: "Ich freue mich, dass es Charlène gut geht. Sie sieht so hübsch aus."

Die gesundheitlichen Probleme der Fürstin wirkten sich auch auf ihre Ehe aus. Im Gespräch mit Paris Match verriet Albert, dass zur gleichen Zeit hartnäckige Negativschlagzeilen über eine angebliche Krise des Paares umgegangen seien. "Sie war sehr betroffen und traurig über einige Dinge, die in den Medien veröffentlicht wurden", offenbarte das Staatsoberhaupt von Monaco.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihrem Sohn Prinz Jacques

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco mit Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella

