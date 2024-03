Schwere Zeiten: Fürst Albert spricht offen über seine Ehe!

Fürst Albert II. von Monaco (66) und seine Gattin Fürstin Charlène (46) haben schwere Zeiten hinter sich. In den vergangenen Jahren war ihre Ehe von Charlènes gesundheitlichen Problemen geprägt, die immer wieder Gerüchte um eine angebliche Krise angeheizt hatten. Erstmals spricht der Adelige offen über die vergangenen Jahre, die hinter ihm und seiner Ehefrau liegen. "Der Prinzessin geht es jetzt gut", erzählt er im Interview mit Paris Match und fügt im selben Atemzug hinzu: "Aber sie war auch sehr betroffen und traurig über einige Dinge, die in den Medien veröffentlicht wurden." Dabei zielt der 66-Jährige auf die ständigen Krisengerüchte ab, welche seine Gattin zutiefst getroffen haben sollen. Doch Albert stellt ein für alle Mal klar: Trotz dieser schwierigen Zeiten haben sie sich stets "gegenseitig unterstützt".

Mittlerweile hat sich die Fürstin offenbar vollkommen erholt: Die 46-Jährige ist wieder häufiger bei öffentlichen Veranstaltungen zu sehen. Das bestätigt auch ihr Ehemann: "Es stimmt, dass sie wieder viele Aktivitäten und mehr öffentliche Verpflichtungen übernommen hat, und alle freuen sich darüber." Stolz verkündet Albert zudem: "Sie möchte sich noch mehr engagieren." Während des Interviews betont der monegassische Adelsmann immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie sei. Der Zusammenhalt seiner Liebsten habe ihn durch die schwierigen vergangenen Jahre geholfen.

Im Februar 2021 war die Fürstin für zwei Wochen in ihre Heimat Südafrika gereist. Während ihres Besuchs wurde sie schwer krank und musste den Aufenthalt zwangsweise verlängern – denn sie durfte aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustandes kein Flugzeug betreten. Die Strapazen waren enorm: Noch bis ins Frühjahr 2022 zog sie sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, um sich vollkommen zu erholen. Seither wurde sie wieder häufiger an der Seite ihres Ehemanns gesehen – und wie es klingt, soll dieser Anblick in Zukunft wieder völlig zur Normalität werden.

Anzeige Anzeige

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Fürst Albert so offen über diese Zeit spricht? Beeindruckend! Endlich hat er Licht ins Dunkel gebracht. Na ja, ich finde, er sollte solch private Einblicke lieber für sich behalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de