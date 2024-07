Ist Kourtney Kardashians Großfamilie zu viel für Sohn Mason?

Mason Disick (14) ist der älteste Sohn von Kourtney Kardashian (45). Doch seit die TV-Persönlichkeit mit ihrem neuen Mann Travis Barker (48) verheiratet ist, hat sie noch zwei weitere Kinder im Erwachsenenalter dazugewonnen. Ist es zu viel für Mason, Teil einer so großen Familie zu sein? In der Familien-Realityshow The Kardashians beklagte Kourtney, dass ihr Sohnemann lieber bei Papa Scott Disick (41) bleiben will, anstatt mit seiner achtköpfigen Familie nach Australien zu reisen. "Mason will nicht mitkommen. Er ist ein Teenager und will bei seinen Freunden und seinem Vater sein", seufzte sie im Gespräch mit ihrer Schwester Kim Kardashian (43). Für die stolze Mama ist die unwillige Art ihres Sprösslings nur schwer zu akzeptieren: "Ich möchte nicht, dass ich ihn so lange nicht sehe..."

Dass der Alltag mit so vielen Kids nicht immer leicht ist, gibt Kourtney offen zu: "Ich möchte nichts verpassen. Es ist wie ein Gefühl, in verschiedene Richtungen gezogen zu werden, alles für jeden sein zu wollen." Um den Kummer ihrer Schwester zu lindern, schlägt Kim vor, mit dem Teenager ein Wort zu wechseln und ihn zu überreden. Anscheinend ohne Erfolg – der Trip, der bereits Anfang des Jahres stattfand, schien ohne Mason stattzufinden. Auf Instagram teilte Kourtney Fotos der Reise, auf denen nur ihre jüngeren Kids Penelope (12) und Reign (9) zu sehen sind. Stattdessen postete Papa Scott ein Foto mit seinem Sohn und einem seiner Freunde in dem trendigen Sushi-Lokal Nobu.

Scott spielt im Kardashian-Clan nach wie vor eine große Rolle – und das, obwohl er und die älteste der berühmten Schwestern bereits seit 2015 getrennt sind. "Kourtney hat sich über die Jahre immer mehr von ihren Schwestern distanziert. Wenn sie nicht so viel Zeit mit ihren Schwestern verbringen möchte, ist es verständlich, dass sie Scott einlädt, da er der Vater von Kourtneys Kindern ist und Kris (68), Khloé (40) und Kim ihn als Familie betrachten", erzählte ein Insider gegenüber Mirror über die Familienverhältnisse. Kourtney soll Scotts Bindung zu ihren Schwestern jedoch ein Dorn im Auge sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Anzeige Anzeige

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass der Familientrubel Mason wirklich zu viel ist? Ja, das sind schon viele Leute auf einmal... Nee, so sind Teenager einfach! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de