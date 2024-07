Niedlich! So gratulierte Chris Hemsworth Elsa zum Geburtstag

Im Hause Hemsworth-Pataky gab es etwas zu feiern: Elsa Pataky wurde am 18. Juli 48 Jahre alt! Der Ehemann der Schauspielerin, Chris Hemsworth (40), widmete seiner Liebsten anlässlich ihres Ehrentages eine ganze Reihe niedlicher Schnappschüsse und teilte diese via Instagram. Darauf zu sehen sind unter anderem die beiden Schauspieler am Set des Films "Furiosa: A Mad Max Saga" in ihren Kostümen. Aber auch ein gemeinsames Familienfoto mit ihrer Tochter India Rose (12) und den Zwillingen Tristan (10) und Sasha (10) veröffentlichte Chris. Den Beitrag zierte der Thor-Darsteller mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an diese wunderschöne Frau."

Auch Chris' Community sprang mit auf den Zug auf und übermittelte Elsa die herzlichsten Glückwünsche. "Alles Gute zum Geburtstag mit viel Gesundheit, Frieden und Liebe", "Was für eine großartige Frau, Ehefrau, Mutter und Schauspielerin" und "Oh mein Gott, dieser Mann ist so süß. Das tut echt weh, alles Gute zum Geburtstag, Elsa", lauteten beispielsweise drei von hunderten Kommentaren.

Erst vor kurzer Zeit stand das Ehepaar zusammen vor der Kamera. Es könnte angenommen werden, dass sich die gemeinsame Arbeit schädlich auf die Harmonie ihrer Ehe auswirken könnte – dem ist allerdings überhaupt nicht so! In einem Interview mit People plauderte Chris ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, wie sich der Alltag am Set mit seiner Elsa anfühlt: "Ich liebe es. Ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen. Besonders in einem kreativen Umfeld." Für den dreifachen Familienvater sei die gemeinsame Arbeit "wie ein Rendezvous." Dennoch wollen sich offenbar auch Chris und seine Liebste die Waage zwischen Arbeit und Paarzeit halten: Vergangene Woche wurden die Schauspieler bei einer entspannten Fahrradtour durch Barcelona gesichtet. Gut möglich also, dass die Familie den Geburtstag von Ehefrau und Mama Elsa mit Tapas und Wein feierte.

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei seiner Walk-of-Fame-Verleihung

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth im Dezember 2023 auf Fidschi

