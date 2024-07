Für Oliver Pocher ist die neue Liebe seiner Ex "verletzend"

Oliver Pocher (46) durchlebt aktuell seine zweite Scheidung – vor knapp einem Jahr gaben er und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) ihre Trennung öffentlich bekannt. Wie wohl oft bei einem Beziehungsaus gibt es meistens eine Partei, die mehr darunter leidet. In diesem Fall könnte das Olli sein – wie er in der aktuellen Podcastfolge "Die Pochers! Frisch recycelt" gegenüber seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) zugibt. Die Nachrichten rund um Amira und ihre neue Liebe zu Moderator Christian Düren (34) seien "natürlich trotzdem verletzend" für ihn.

Dass dem 46-Jährigen die neue Beziehung seiner Ex ein wenig gegen den Strich gehen könnte, zeigt sich auch in seiner Reaktion – der Moderator wirft Amira vor, sie habe ähnliche "Influencer-Taktiken" angewendet, über die sie sich als Paar noch gemeinsam lustig gemacht hatten. Amiras Beziehung sei schon eine Weile ein "offenes Geheimnis" gewesen. Seiner Meinung nach habe die 31-Jährige das Thema noch weiterhin absichtlich "geheimnisvoll" aufgeladen, indem sie in der Öffentlichkeit immer wieder verneint habe, in einer neuen Beziehung zu sein – obwohl bereits Paparazzi-Bilder der beiden im Netz kursierten. Auch das Timing des ersten offiziellen gemeinsamen Auftritts und dessen Begleitumstände finde der fünffache Vater nicht optimal – da hätte er sich "anders ausgesucht".

Ein paar Folgen zuvor erwähnte die TV-Bekanntheit schon im Podcast, dass das Verhältnis zwischen dem Ex-Paar weiterhin angespannt sei: "Es ist alles andere als supergut." In Gegenwart ihrer zwei gemeinsamen Söhne seien sie aber bemüht, sich nicht allzu viel von der Situation anmerken zu lassen. "Vor den Kindern verhalten wir uns hochprofessionell. Bisher ist alles in Ordnung", beteuerte Oliver.

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Amira Pocher und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Amiras neue Beziehung Olli etwas ausmacht? Ja, na klar! Immerhin war er mit Amira verheiratet und hat sie geliebt! Nein, ich dachte, dass Olli entspannt ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de