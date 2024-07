Endlich offiziell: Sie sind bei "Are You The One?"-VIP dabei

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die diesjährigen Teilnehmer von "Are You The One – Reality Stars in Love" stehen endlich fest. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Datingshow werden die prominenten Kandidaten nun mit einem kurzen Clip vorgestellt. Unter den zwanzig Reality-TV-Bekanntheiten tummeln sich Marc-Robin Wenz, Ozan Gencel, Nikola Glumac (28) und Lars Maucher (27). Für die weibliche Besetzung sorgen unter anderem Emmy Russ (25), Laura Morante (33), Asena Neuhoff und Tara Tabitha (31).

Die Fans der Sendung sind schon ganz aufgeregt und munkeln schon heftig, welche dieser Singles am Ende als Perfect Match dastehen werden. "Ich wette mit euch, Emmy und Marc-Robin sind ein Traumpaar!", schreibt ein User in den Kommentaren. Andere meinen: "Alle Mädels haben jetzt bestimmt schon Panik, dass ihr perfektes Match Marc-Robin ist." Der Cast scheint bei den Zuschauern gut anzukommen: "Das wird so aufregend, sind alles Granaten!" und "Junge, Junge! Das wird so krank! Ich freue mich!" schreiben sie. Allerdings vermuten auch einige, dass es explosiv werden könnte. "Emmy hasst Menschen und macht bei einer Datingshow mit. Na halleluja." oder "Tara? Euer Ernst? Na ja, da wird es wenigstens unterhaltsam", kann man vereinzelt unter dem Post lesen.

Die zwanzig Stars werden ihre große Liebe auf der Insel Koh Samui in Thailand suchen. Natürlich wird auch diese Staffel wieder von Sophia Thomalla (34) moderiert, die die neue Staffel auf ihrem eigenen Account im Netz schon freudig angeteasert hatte. Bereits im April teilte sie Einblicke in ihren Empfang am Set. Wie der Sender RTL+ in seinem Posting ankündigt, wird die Staffel bereits am 26. Juli ausgestrahlt.

