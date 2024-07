Wendy Williams Vormund verbietet Kontakt zu ihrer Familie!

Vor wenigen Tagen feierte Wendy Williams ihren 60. Geburtstag – jedoch ohne ihre Familie. Das läge laut den Angehörigen der Talkshow-Legende daran, dass es ihnen nicht erlaubt sei, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Eine Quelle berichtet gegenüber People: "Wendy Williams' Familie ist aufgrund des laufenden Rechtsstreits und der Tatsache, dass ihnen der Kontakt weitgehend verwehrt wurde, nicht in der Lage, Aussagen über ihren aktuellen Zustand und ihren Aufenthaltsort zu treffen." Obwohl Wendys engster Kreis nicht in der Lage ist, sie persönlich zu kontaktieren, senden sie ihr anlässlich ihres Ehrentages Glückwünsche: "Alle sind in Gedanken bei Wendy, beten für sie und möchten ihr alles Gute zu ihrem 60. Geburtstag wünschen."

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass bei der Talkmasterin Demenz und Aphasie – eine Sprachstörung – diagnostiziert wurden. Nach der Diagnose wurde Wendy einem gesetzlichen Vormund unterstellt. Und das, wie die Familie behauptet, ohne ihr Wissen. Demnach soll die Entscheidung getroffen worden sein, ohne vorher ein Familienmitglied als potenziellen Betreuer der 60-Jährigen in Betracht zu ziehen. Dieser soll nun auch für die Kontaktschwierigkeiten verantwortlich sein.

Nicht nur ihre Familie habe ein schlechtes Bauchgefühl, wenn es um den Vormund der Moderatorin geht. Auch ihre Ex-Beraterin LaShawn Thomas vermutet, dass der Betreuer nicht ausschließlich in Wendys Interesse handeln würde. Auf Instagram teilte sie dazu einen Clip, der kurz vor der Vormundschaft entstanden sein soll. Darin ist die 60-Jährige zu sehen, wie sie ziemlich fit wirkt und mit ihrem Sohn spaßt. "Wie konnte sich ihr Gesundheitszustand so schnell verschlechtern, und warum darf ihr einziges Kind nicht an ihrer Seite sein?", fragte sich die Anwältin unter dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de