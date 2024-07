Zwei Taylor-Shows: Travis Kelce verlässt Deutschland wieder

Taylor Swift (34) tourt aktuell im Rahmen ihrer "The Eras"-Welttournee durch Deutschland. Bevor es in den kommenden Tagen nach Hamburg und München geht, begeistert sie ihre Fans in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Neben zahlreichen Swifties befand sich auch ihr Freund Travis Kelce (34) im Stadion und unterstützte seine Liebste aus nächster Nähe. Bei dem dritten Deutschland-Konzert der Sängerin wird der Football-Star allerdings nicht mehr anwesend sein. Laut Bild flog Travis heute Mittag mit einem Privatjet aus Düsseldorf zurück nach Kansas City. Denn dort stehe am kommenden Sonntag wieder das erste öffentliche Training der NFL an.

In Gelsenkirchen unterstützte Travis die "Cruel Summer"-Interpretin nur aus einer VIP-Loge heraus. Über einen Auftritt, wie er ihn Mitte Juni bei einer von Taylors Shows in London gab, hätten sich die Konzertbesucher aber sicher auch gefreut! Dort überraschte der Tight End die Fans nämlich mit einer Tanzeinlage auf der Bühne – und gab damit sogar sein Debüt. Zum Song "I Can Do It With A Broken Heart" performte Travis in einem Bühnenoutfit gemeinsam mit Taylor und der Crew live vor Tausenden von Zuschauern. Ein Fan hielt den aufregenden Moment in einem Video fest und teilte es auf X.

Mit seiner Performance sorgte Travis vollauf für Begeisterung. Die Fans brachten ihre Freude darüber in unzähligen Kommentaren auf X zum Ausdruck. "Oh, ich weine. Das ist so perfekt", schrieb beispielsweise ein User. Doch nicht nur die Gäste feierten den Sportler für seine Showeinlage: Seine Liebste war danach ganz aus dem Häuschen. "Ich bin immer noch hin und weg von Travis' Eras-Tour-Debüt", schwärmte Taylor im Anschluss auf Instagram.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

