Armie Hammers Kinder hielten ihn von einem Suizidversuch ab

Hinter Armie Hammer (37) liegen schwere Jahre. Der in Ungnade gefallene Schauspieler wurde von mehreren Frauen der Vergewaltigung und des Missbrauchs beschuldigt – sogar Kannibalismus stand im Raum. Ebenfalls ließ sich seine Ex-Frau Elizabeth Chambers (41) von ihm scheiden. Im Gespräch mit Piers Morgan (59) erinnert sich Armie nun an diese schwierige Zeit in seinem Leben und macht ein trauriges Geständnis: Während eines Urlaubs unternahm er einen Suizidversuch. "Ich beschloss einfach, dass ich das nicht durchstehen würde, dass es zu viel war, und ich beschloss, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn ich nicht hier wäre", offenbart der US-Amerikaner unter Tränen.

Mit Piers spricht Armie ganz offen über weitere Details. "Ich schwamm einfach ein ganzes Stück ins Meer hinaus. Wir waren unten auf den Kaimaninseln, also schwamm ich weit hinaus", erinnert sich der 37-Jährige an den dunklen Moment. Doch der Gedanke an seine Kinder habe ihn gerettet: "Als ich da draußen im Meer war, dachte ich an meine Kinder, die am Ufer standen. Ich dachte an sie, wie sie am Ufer stehen und fragen, wo ich bin." Das habe ihn dazu gebracht, zurückzuschwimmen.

Von den schwierigen Zeiten hat sich Armie heute wieder erholt. Vor wenigen Tagen schwärmte er im "Club Random"-Podcast: "Ich war noch nie so glücklich wie jetzt in meinem ganzen Leben." Doch um dort hinzukommen, habe er hart an sich gearbeitet: "Das Gute kommt nur, wenn man durch die Hölle geht." Ihm habe vor allem eine Therapie geholfen, nur so habe er seine Drogen-, Alkohol- und Sexsucht überwinden können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers im November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de