Kein Kannibalismus: So erklärt Armie Hammer die Vorwürfe!

Armie Hammer (37) hat genug von den Spekulationen. Zu Gast bei "Piers Morgan Uncensored" beantwortet der "Call Me by Your Name"-Darsteller die pikanten Fragen des Moderators. Ein Kannibale sei er nicht. "Wissen Sie, was man tun muss, um ein Kannibale zu sein? Man muss tatsächlich jemanden gegessen haben", stellt er fest. Er habe nie in seinem Leben Menschenfleisch gegessen und ist sichtlich genervt, dass er mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird. Fast muss er lachen, als er zugibt: "Das ist keine Frage, von der ich jemals gedacht hätte, sie beantworten zu müssen."

In einer Nachricht an eine Ex-Partnerin hatte sich Armie selbst als einen Kannibalen bezeichnet. Die Wortwahl erklärt der Familienvater so: "Das war eine sehr intensive Affäre. Sehr sexuell aufgeladen zwischen zwei Menschen mit sehr ähnlichen Vorlieben und Kinks." Die Art, wie sie damals miteinander kommuniziert hätten, sei ohne den dazugehörigen Kontext einfach nicht zu verstehen. Für den "The Social Network"-Star seien die grenzwertigen Aussagen Teil eines Rollenspiels, an dem beide Parteien beteiligt gewesen seien.

In dem Gespräch mit Piers (59) geht der 37-Jährige auch auf einen konkreten Vorwurf seiner Ex Paige Lorenze ein. Die Influencerin beschuldigte ihn, sie im Intimbereich verletzt zu haben. "Es gab ein Szenario, über das wir vorher gesprochen haben, in dem ich mit einer winzigen Spitze den Buchstaben A nachgezeichnet habe, mit der Spitze eines kleinen Messers." Er behauptet, dass die 26-Jährige keine Verletzungen davongetragen habe. In ihrem Beziehungsmodell sei das eher eine "romantische Geste" gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / paigelorenze Paige Lorenze, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Armies Erklärung ausreichend? Ja, das ergibt Sinn. Nee. Ich finde, er spielt die Sache runter. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de