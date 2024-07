Planen Kevin Jonas und seine Danielle etwa ein drittes Kind?

Kevin (36) und Danielle Jonas sind Eltern von zwei Kindern. Im Jahr 2014 hatte das Paar Töchterchen Alena Rose auf der Welt begrüßen dürfen. Zwei Jahre später wurde ihre zweite Tochter Valentina (7) geboren. Das Thema Familienplanung scheint für das Paar jedoch noch nicht ganz abgehakt zu sein. In dem Podcast "The Viall Files" verrät Kevin jetzt, dass der offen für ein drittes Kind wäre. "Wenn es Gottes Wille ist, werden wir es sehen", erklärt er.

In den vergangenen Monaten stand jedoch ein anderes Thema im Fokus des Ehepaares: Danielles Gesundheit! Die 37-Jährige leidet seit einiger Zeit unter Borreliose. "Es ist so, dass wir uns eine Auszeit für die Gesundheit meiner Frau genommen haben. [...] Sie wollte das wirklich in Ordnung bringen. Sie kommt erst jetzt wieder zu sich, auf eine gute Art und Weise, was wunderbar ist", erklärte Kevin und ergänzte: "Wie alle Dinge braucht es einfach Zeit und man muss sein Leben in den Griff bekommen. Aber ich schließe es [ein drittes Kind] definitiv nicht aus."

Erst vor wenigen Wochen gönnte sich die Familie einen traumhaften Urlaub auf den Bahamas. Auf Instagram teilte Kevin einige Aufnahmen von dem Trip. Unter anderem postete er ein süßes Foto, auf dem der Jonas Brothers-Star mit seinen Liebsten lächelnd vor ihrem Hotel posiert. "Ein dringend benötigter Familienurlaub", betitelte er seinen Beitrag.

Getty Images Danielle Jonas und Kevin Jonas, Ehepaar

Instagram / kevinjonas Danielle Jonas, Valentina Angelina Jonas, Alena Rose Jonas und Kevin Jonas, 2024

