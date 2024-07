Kevin Jonas teilt niedliche Familienfotos aus dem Urlaub!

Kevin Jonas (36) gönnt sich zusammen mit seiner Ehefrau Danielle Jonas (36) und den gemeinsamen Töchtern Alena Rose und Valentina Angelina (7) eine Auszeit auf den Bahamas. Auf Instagram teilt das Jonas Brothers-Bandmitglied eine Reihe an Urlaubsbildern. Unter anderem posieren Kevin und seine Liebsten lächelnd vor ihrem Hotel. Auf einem anderen Schnappschuss stehen seine beiden Kinder sichtlich glücklich am Strand. Dem Musiker scheinen die arbeitsfreien Tage richtig gutzutun. "Ein dringend benötigter Familienurlaub", betitelt er die Aufnahmen.

Erst vor wenigen Tagen musste Kevin einen großen Schreck verkraften. Bei dem 36-Jährigen wurde bei einer dermatologischen Routineuntersuchung Hautkrebs entdeckt. "Das ist tatsächlich ein kleiner Hautkrebs, der gerade angefangen hat zu wachsen. Jetzt muss ich operiert werden, um ihn zu entfernen", erklärte er seinen Fans in einem Instagram-Video. Bei Kevins Hautkrebs-Form handelte es sich um ein Basalzellkarzinom an der Schläfe. Die Operation verlief jedoch gut, sodass der Gitarrist schon kurz nach dem Eingriff wieder nach Hause konnte.

Im August geht es für Kevin und seine Brüder Joe Jonas (34) und Nick Jonas (31) wieder auf Tour. Das Trio wird seine große "Jonas Brothers: Five Albums. One Night"-Welttournee fortführen. Die Konzerte in Europa sollten ursprünglich bereits stattgefunden haben. Im April gab die Band jedoch im Netz bekannt, dass sie die Auftritte verschieben müssen. Als Grund nannten die Musiker ein anderes wichtiges Projekt, welches dazwischengekommen sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinjonas Valentina Angelina Jonas und Alena Rose Jonas, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Jonas, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Foto von Kevin und seiner Familie? Sehr gut, die vier sehen sehr glücklich aus! Na ja, mich begeistert das Bild jetzt nicht so sehr... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de