Ralf Schumacher und Étienne zeigen sich erstmals öffentlich!

Was für eine Überraschung! Erst vor wenigen Tagen verkündete der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher (49) die Liebe zu seinem Partner Étienne im Netz. Nun ließ der erste gemeinsame Auftritt des Paares nicht lange auf sich warten. Wie Bild berichtet, besuchen sie derzeit den Großen Preis von Ungarn. Dort zeigen sich die Verliebten jetzt zusammen in der Boxengasse! Auf einer Aufnahme sind die beiden zu sehen, wie sie nebeneinander auf dem Gelände laufen.

Laut dem Bericht gönnt sich das Pärchen zuerst einen Drink zusammen. Im Anschluss an ihren gemütlichen Einklang in den Tag geht es für sie zu der Rennstrecke von Red Bull weiter. Bei ihrem Spaziergang über den abgegrenzten Bereich des Hungarorings scheinen sie sichtlich entspannt zu sein. So zieht Étienne den Bildern zufolge hin und wieder an einer E-Zigarette, während er den Bruder von Michael Schumacher (55) begleitet. Gegen 15 Uhr geht es für den Grand-Prix-Gewinner schließlich ans Mikrofon, um die Leistungen der Fahrer zu kommentieren.

Ralf hatte sich vor rund einer Woche erstmals in einem Instagram-Post zu seiner Homosexualität geäußert. Im selben Atemzug machte er seine Liebe zu seinem Freund Étienne für alle Welt offiziell. Auf den gemeinsamen Schnappschüssen der glücklich Liierten ist seinen Fans allerdings schon ein ganz besonderes Detail aufgefallen! Die veröffentlichten Fotos des 49-Jährigen und seines Liebsten zeigen jeweils einen Ring am Ringfinger der Männer. Auf Social Media folgten daraufhin wilde Spekulationen um eine mögliche Verlobung der Turteltauben.

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, Juni 2003

