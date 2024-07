Selten: Adele und Rich Paul genießen Rendezvous in London

Adele Adkins (36) ist derzeit viel beschäftigt! Vor ihren bevorstehenden Auftritten in München scheint sich die Sängerin jedoch noch eine Erholungspause zu genehmigen. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Musikerin mit ihrem Partner Rich Paul (42) nach einem Dinner in London. Die Schnappschüsse zeigen das verliebte Paar beim Verlassen eines luxuriösen Restaurants – ganz romantisch halten sich die Turteltauben dabei an den Händen. Dass Paparazzi ihre Zweisamkeit stören, scheint Adele ganz und gar nicht zu gefallen. Schützend hält sie sich auf zahlreichen Bildern ihre Designer-Tasche vors Gesicht.

Für ihr Date haben sich Adele und ihr Liebster in Schale geschmissen. Die "Set Fire to the Rain"-Interpretin trägt einen coolen weißen Zweiteiler, zu dem sie farblich passende High Heels kombiniert. Ihre Haare trägt die 36-Jährige offen und glatt. Auch Rich zeigt sich lässig. Der US-amerikanische Sportagent entscheidet sich für eine auffällige Hose aus Leder und ein Jeans-Hemd. Den coolen Look rundet der 42-Jährige mit einer Baseball-Kappe gekonnt ab.

Adele und Rich scheinen überglücklich miteinander zu sein. Vor wenigen Tagen kündigte die britische Musikerin eine Musikpause an. Laut Angaben von The Sun will die Sängerin ihre freie Zeit ihren Liebsten und sogar der Familienplanung widmen. Während eines Auftritts plauderte kürzlich Adele aus dem Nähkästchen: "Sobald ich alle meine Verpflichtungen und alle meine Shows hinter mir habe, möchte ich ein Baby haben." In Sachen Nachwuchs hat die Grammy-Preisträgerin auch schon eine ganz genaue Vorstellung. "Ich möchte ein Mädchen, weil ich schon einen Jungen habe", berichtete die stolze Mutter von Angelo Konecki (11).

Anzeige Anzeige

MEGA Adele und Rich Paul, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Adele und Rich? Toll. Die beiden sind so süß zusammen. Sie sehen sehr genervt und unglücklich aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de