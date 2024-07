Seltenes Bild: Lisa Müller posiert für ihre Fans im Bikini!

Lisa Müller (34) nimmt ihre Fans mit durch ihren Alltag als Dressurreiterin. Einblicke in ihr privates Leben gibt die Ehefrau von Fußballer Thomas Müller (34) weniger – doch jetzt zeigt sie ihren Followern Aufnahmen auf Instagram, die sie sonst superselten teilt. In einem orangefarbenen Bikini und mit einer passenden Cap bedeckt, posiert Lisa auf einem Felsen in der Sonne. "Erholung von stressigen Zeiten! [...] Jetzt können die Turniere wieder kommen", betitelt sie ihre sommerlichen Schnappschüsse. Hinzu fügt sie Hashtags wie "Comeback" und "Stronger".

Schon seit längerer Zeit spekulieren die Fans, ob die 34-Jährige noch mit ihrem Fußballer zusammen sei. Bislang reagierte nur der Kicker kurz und knapp auf die Spekulationen. Ihre Sorgen machen die Nutzer erneut unter Lisas aktuellem Beitrag auf der Plattform deutlich. "Auch im Urlaub kein Thomas zu sehen" oder "Wo ist Thomas?" schreiben einige User in die Kommentare. Doch manche unterstützen die Reiterin auch: "Wenn sie irgendwas mit der Öffentlichkeit dazu teilen möchte, wird sie es tun. Wenn nicht, dann nicht."

Die Trennungsgerüchte sind in der vergangenen Zeit schon öfter aufgekommen. Lisa löschte in den sozialen Netzwerken alle gemeinsamen Pärchenbilder und entfolgte ihrem Ehemann sogar. Thomas unterstützte sie allerdings kurz danach bei einem Reitturnier und dementierte so die Vermutungen wieder. Doch es stehen mal wieder neue Spekulationen im Raum, da Lisa bisher nicht auf den Rücktritt ihres Mannes aus der Nationalmannschaft reagiert hat und bislang dazu schweigt.

Anzeige Anzeige

ActionPress / MAGICS / Peter Schatz Lisa Müller beim EM-Achtelfinale

Anzeige Anzeige

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den neuen Schnappschuss von Lisa? Super! Das Bild gefällt mir sehr gut. Na ja, es gibt schönere Bilder... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de