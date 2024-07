Fans verwirrt: Lisa schweigt zu Thomas Müllers DFB-Aus!

Thomas Müller (34) gab vor wenigen Tagen seinen Rücktritt von der deutschen Nationalmannschaft bekannt. Während Kollegen und Fans öffentlich Abschied von dem Fußballer nehmen und ihm zugleich für seine Dienste danken, äußert sich eine Person bislang noch nicht zu den Neuigkeiten: seine Frau Lisa Müller (34). Stattdessen postet die Pferdefanatikerin auf ihrem Instagram-Profil ein Foto von sich bei einem Reitturnier und feiert ihre eigenen Erfolge. Das macht die Fans stutzig. In den Kommentaren zu Lisas Beitrag drücken sie ihren Unmut aus: "Wo ist Thomas?" Ein anderer Nutzer kommentiert ganz ungehemmt: "Warum verleugnest du öffentlich deinen Ehemann? Löst man Probleme, falls vorhanden, nicht in den eigenen vier Wänden, oder ist Social Media wichtiger als Mensch und Familie?"

Damit spielt der User auf die Krisengerüchte an, die in den vergangenen Wochen ziemlich brodelten. Unter anderem entfolgte Lisa ihrem Mann auf der Social-Media-Plattform und löschte gemeinsame Pärchenbilder. Daraufhin unterstützte der Kicker seine Liebste bei einem Reitturnier und dementierte die vermeintliche Liebeskrise. Allerdings fehlte Lisa beim deutschen EM-Auftakt und schaffte es während des gesamten Turniers nur ein Mal, ihren Mann im Stadion zu unterstützen.

Im Gegensatz zu Thomas' Frau kommentieren einige seiner Fußball-Kollegen sein Aus bei der DFB-Elf. So schrieb Bastian Schweinsteiger (39): "Lieber Thomas, was für eine unglaubliche Reise mit dem Team! Gemeinsam durften wir viele großartige Siege und bittere Momente im Trikot mit dem Adler auf der Brust erleben – mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. Danke für alles, was du für das deutsche Trikot getan hast. Deutschland kann stolz auf dich sein!" Auch Torhüter Manuel Neuer (38) ließ es sich nicht nehmen, Thomas ein paar letzte Worte zu widmen: "Legende! Danke für alles im DFB-Team."

ActionPress / MAGICS / Peter Schatz Lisa Müller beim EM-Achtelfinale

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller, Fußballspieler

