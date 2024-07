Süßes Video: Gina Beckmann ist wieder in festen Händen!

Gina Beckmann (24) macht es offiziell: Sie ist wieder verliebt! Schon im Mai gab es erste Gerüchte – die Big Brother-Bekanntheit wurde nämlich beim Knutschen mit einer Unbekannten im Klub erwischt. Nun will sie sich wohl nicht länger verstecken und wagt mit ihrer Liebsten endlich den Schritt in die Öffentlichkeit. In einem süßen Clip auf Instagram wandert die Beauty Hand in Hand mit ihrer Liebsten durch die Straßen Berlins. Ganz verliebt tauschen Gina und Nina tiefe Blicke aus, kuscheln und knutschen.

Ihre Fans in den Kommentaren sind begeistert von dem glücklichen Paar. "Wie schön, dass du wieder in guten Händen bist, genießt jede Sekunde eurer Liebe", schwärmt ein Nutzer unter dem niedlichen Video. "Zwei wunderschöne Menschen! Verdient", beteuert ein weiterer. Wie einstimmig sich Ginas Bewunderer über ihr Liebesglück freuen, fällt ebenfalls auf. "Diese Vibes in den Kommentaren, einfach nur Liebe und kein Hass, mag ich", meint ein User.

Anfang des Monats hakte Promiflash bereits im Interview bei der mates date "Summer Edition" bei Gina nach, wie es bei ihr in puncto Liebe so aussieht. Wie ihre Traumfrau sein muss, wusste sie ganz genau – die Prominent getrennt-Kandidatin wünschte sich "einen Felsen in der Brandung". Den hat sie mit ihrer Nina wohl längst gefunden.

RTL Gina Beckmann, "Prominent getrennt"-Kandidatin

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Oktober 2022

Denkt ihr, Gina plaudert bald mehr über ihre neue Freundin Nina aus? Ja, ganz bestimmt! Ich denke, das bleibt privat. Ergebnis anzeigen



