Nach Turtel-Pics: Was geht in Gina Beckmanns Liebesleben?

Anfang Mai wurde Gina Beckmann (24) innig knutschend mit einer unbekannten Frau in einem Berliner Club gesichtet. Wie steht es aktuell um das Liebesleben der Ex On The Beach-Kandidatin? In einem exklusiven Interview mit Promiflash bei der mates date "Summer Edition" will die Blondine bei diesem Thema nicht so ganz mit der Sprache herausrücken. "Wer weiß, wer weiß. Dinge passieren", beantwortet sie die Frage nach ihrem Datingleben mit einem geheimnisvollen Lächeln. "Eventuell" gebe es da gerade jemanden.

Wie ihr Traumpartner so sein sollte, wisse die 24-Jährige schon ziemlich genau: Zum einen wünsche sie sich jemanden mit dem richtigen Humor und auf den sie sich verlassen kann – "einen Felsen in der Brandung". Außerdem sei Kommunikation für sie das A und O: "Mir ist es jetzt einfach superwichtig, dass man gut kommunizieren kann. Ich merke jetzt auch, dass ich viel mehr kommuniziere oder anders kommuniziere", erklärt sie und fügt hinzu: "Das ist einfach richtig wichtig, dass man sich da nicht wieder in irgendwas verstrickt." Diese Erkenntnis könnte sie aus ihrer Zeit bei Prominent getrennt gewonnen haben – dort wirkte es wohl manchmal, als würden sie und ihre Ex-Freundin Emily Katarzyna aneinander vorbeireden. Im Promiflash-Interview erzählt die Beauty, dass sie mit der Kosmetikerin danach zwar noch über einiges gesprochen habe, der Kontakt inzwischen aber abgebrochen sei: "Manche Sachen, die passiert sind, die sitzen auch bei mir so tief, die kann ich nicht verzeihen. Vielleicht ist es auch andersrum so und ich denke, es ist einfach besser, dass wir keinen Kontakt haben."

Die Zeit bei der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt war für die TV-Bekanntheit nicht von langer Dauer. Gina und Emily mussten als erstes Paar die Show verlassen. Der frühe Exit ärgert die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin auch noch im Nachhinein, wie sie gegenüber Promiflash zugab: "Ich wäre sehr gerne noch länger geblieben und hätte gerne die Spiele noch mitgemacht, um mich zu beweisen und über mich hinauszuwachsen."

RTL Gina Beckmann, "Prominent getrennt"-Kandidatin

Getty Images Gina Beckmann im November 2023 in Berlin

